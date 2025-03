DIRETTA PESCARA AREZZO, I BIANCAZZURRI PER SCONGIURARE ALTRE CRISI

Comincia sabato 29 marzo alle ore 15:00 la diretta Pescara Arezzo. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia gli abruzzesi hanno bisogno di riscattarsi dopo aver subito una nuova sconfitta per mano del Sestri Levante nel turno precedente di campionato se vogliono evitare di vivere un’altra crisi simile a quella patita nelle scorse settimane. La squadra allenata da Silvio Baldini è adesso in quarta posizione con cinquantotto punti, desiderosa di riprendersi la terza piazza effettuando un controsorpasso nei confronti della Torres. Attenzione però ovviamente pure a chi insegue, con la Vis Pesaro pronta ad agganciarli.

Gli ospiti dell’Arezzo hanno invece ripristinato un certo distacco dalla Pianese, ora lontana cinque lunghezze, e si sono mantenuti a quota cinquantadue insieme con il Pineto senza perdere la settima posizione. I toscani sono reduci dalla vittoria ottenuta contro il Milan Futuro ed hanno a loro volta la possibilità di raggiungere proprio la Vis Pesaro in questa trentaquattresima giornata del girone B della Serie C 2024/2025.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PESCARA AREZZO: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Puoi vedere la diretta Pescara Arezzo dalla tua televisione sul canale Sky Sport Max o su Sky Sport 251. E’ dunque necessario essere abbonati a Sky per seguire completamente la gara. Questa sfida verrà trasmessa pure in streaming sull’applicazione Sky Go, così come da Now Tv.

PESCARA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le indiscrezioni relative alle probabili formazioni della diretta Pescara Arezzo ci raccontano di come il tecnico Silvio Baldini potrebbe decidere di reimpiegare il modulo 4-3-3 con Plizzari, Letizia, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Squizzato, Valzania, Dagasso, Ferraris, Alberti e Meazzi. Detto degli abruzzesi, le scelte di mister Emanuele Troise dall’inizio per i suoi toscani dovrebbero invece riguardare un 3-4-1-2 con Trombini, Gigli, Chiosa, Gilli, Renzi, Guccione, Dezi, Righetti, Tavernelli, Pattarello e Ravasio.

DIRETTA PESCARA AREZZO, LE QUOTE

Le quote proposte da un’agenzia del calibro di Snai per l’esito finale della diretta Pescara Arezzo sembrano essere particolarmente favorevoli ai padroni di casa. I biancazzurri sono in pole position alla vigilia nella conquista dei tre punti in palio con il segno 1 pagato appunto a 2.00 mentre gli amaranto hanno le stesse possibilità di successo rispetto a quelle riguardanti il pareggio. Sia il 2 che l’x vengono infatti quotati a 3.25 dai bookmakers.