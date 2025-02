Sabato 17 febbraio 2025 alle 20:30 andrà in scena il posticipo della ventisettesima giornata del girone B di Serie C, con la diretta Pescara Ascoli. I biancazzurri, dopo un avvio di stagione da protagonisti, hanno vissuto un inverno complicato, segnato da una lunga astinenza di vittorie tra dicembre e gennaio, con tre sconfitte e cinque pareggi che li hanno allontanati dalle zone di vertice. La squadra di Baldini, ora quinta con 47 punti, ha però ritrovato il sorriso nell’ultimo turno, imponendosi contro il Carpi per 2-1, e ora cercano continuità per consolidare la propria posizione in ottica playoff e per risalire la classifica.

Video Carpi Pescara (1-2)/ Gol e highlights: Dagasso e Pierozzi per il +3! (Serie C, 9 febbraio 2025)

Dall’altra parte, l’Ascoli occupa il dodicesimo posto con 30 punti e punta a rientrare nella top 10, distante appena tre lunghezze. I bianconeri arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Rimini e in trasferta hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre gare. All’andata fu il Pescara ad avere la meglio con un sofferto 2-1, e in casa gli abruzzesi puntano a bissare il successo per ricominciare la scalata.

DIRETTA/ Carpi Pescara (risultato finale 1-2): miracolo di Plizzari (9 febbraio 2025)