Diretta/ Pescara Ascoli (Serie B) streaming video DAZN: spareggio salvezza

DIRETTA PESCARA ASCOLI: PUNTI CHE PESANO!

Pescara Ascoli, in diretta martedì 16 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Va in scena un vero e proprio spareggio salvezza, penultimo il Pescara a quota 23 punti, solo una lunghezza avanti l’Ascoli, mentre il Cosenza in zona play out è avanti di 3 punti rispetto ai marchigiani e di 4 rispetto agli abruzzesi. E’ quello l’obiettivo essenziale per entrambe le squadre, potersi giocare la permanenza in cadetteria almeno allo spareggio: così come hanno fatto i biancazzurri la stagione scorsa, con la vittoria ottenuta ai calci di rigore contro il Perugia. L’arrivo di Grassadonia in panchina ha sicuramente rivitalizzato la squadra che anche a Pordenone ha ottenuto un buon pareggio, ma il Pescara resta in ritardo e l’Ascoli dalla sua ha continuato a dimostrare grande carattere nelle ultime uscite. Così come è accaduto nella sfida di sabato contro un Venezia a caccia del secondo posto, ma che è stato rimontato dai marchigiani con un gol di Bajic all’86’, quando i bianconeri erano ormai da mezz’ora in dieci uomini per l’espulsione di Brosco.

DIRETTA PESCARA ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Ascoli sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tutte le partite del campionato di Serie B per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ASCOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Pescara e Ascoli presso lo stadio Adriatico-Cornacchia. I padroni di casa allenati da Gianluca Grassadonia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fiorillo; Sorensen, Guth, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Busellato, Maistro, Masciangelo; Odgaard, Ceter. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Leali; Pucino, Corbo, Quaranta, D’Orazio; Eramo, Danzi, Saric; Sabiri; Dionisi, Biadoui.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pescara e Ascoli, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.10 volte la posta scommessa.

