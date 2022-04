Diretta/ Pescara Atalanta streaming video tv: bergamaschi all’assalto (Primavera)

DIRETTA PESCARA ATALANTA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Pescara Atalanta, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 12.30 presso il Delfino Training Center sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Bergamaschi all’assalto dopo l’ultima vittoria casalinga contro l’Empoli, la quarta consecutiva che ha garantito ai nerazzurri la qualificazione ai play off. Ottimo girone di ritorno per l’Atalanta che ora punta al successo in casa dell’ultima della classe per provare a ottenere il miglior piazzamento possibile.

Gli abruzzesi hanno però ormai poco da chiedere, il 5-1 subito in casa della Juventus è stato il quarto ko consecutivo per i biancazzurri che da tempo sono ormai rassegnati, con soli 12 punti in classifica racimolati, alla retrocessione diretta nel campionato Primavera 2. All’andata l’Atalanta ha calato il poker contro il Pescara in casa, il 15 febbraio 2020 i bergamaschi hanno vinto di misura, 0-1, anche l’ultimo precedente disputato in casa degli abruzzesi.

DIRETTA PESCARA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Delfino Training Center. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Servalli, Longobardi, Chiarella, Blanuta, Kuqi, Postiglione, Madonna, Delle Monache, Scipione, Mehic Dino, Mehic Amer. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto :Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.











