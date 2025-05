DIRETTA PESCARA AUDACE CERIGNOLA, OSPITI CHIAMATI ALL’IMPRESA

Comincia mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Pescara Audace Cerignola. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia le Cicogne hanno bisogno di compiere un’impresa per poter realmente pensare di approdare in finale dei playoff di Serie C. Nella sfida d’andata giocata qualche giorno fa gli Ofantini, rimasti in inferiorità numerica nell’ultima parte di gara a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Capomaggio, sono stati infatti sconfitti dai Delfini per ben 4 a 1, compromettendo il proprio cammino verso un’eventuale promozione in Serie B.

I biancazzurri di mister Silvio Baldini non hanno tradito le aspettative ed hanno ipotecato il passaggio del turno grazie alle doppiette segnate prima da Meazzi e poi anche da Tonin. E’ importante pure ricordare che gli abruzzesi dovranno in ogni caso difendere il vantaggio acquisito in precedenza poichè se i gialloblu dovessero ripristinare l’equilibrio allora la partita proseguirebbe con i tempi supplementari e quindi i calci di rigore. Il regolamento del torneo prevede appunto che da questo turno non vengano più presi in considerazione i piazzamenti stagionali in campionato.

DIRETTA PESCARA AUDACE CERIGNOLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

C’è una buona notizia per i tifosi che vorranno seguire la diretta Pescara Audace Cerignola visto che la partita sarà trasmessa in chiaro dalla RAI. L’emittente nazionale manderà in onda il match sul canale RAI Sport, il numero 58, del digitale terrestre oltre a garantirne lo streaming tramite il sito di RAI Play. L’appuntamento è anche su Sky e Now per gli abbonati a queste piattaforme con canale di riferimento Sky Sport 253.

DIRETTA PESCARA AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Audace Cerignola ci fanno pensare a due schieramenti inziali abbastanza in linea con quanto ammirato fino a questo momento della stagione e sarà dunque 4-3-3 con Plizzari, Letizia, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Kraja, Meazzi, Dagasso, Merola, Tonin e Meazzi per la squadra guidata in panchina dal tecnico Silvio Baldini. Il Modulo 3-5-2 con Greco, Visentin, Gonnelli, Martinelli, Russo, Tascone, Sainz-Maza, Bianchini, Coccia, Salvemini e Cuppone sarà invece quello impiegato da mister Raffaele per impostare i suoi pugliesi al fine di provare a rimontare dopo il pesante KO subito nella gara d’andata all’interno delle mura amiche.

DIRETTA PESCARA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Alla luce del risultato maturato all’andata e potendo contare sul fattore campo, i bookmakers sembrano indicare i Delfini come favoriti per l’esito finale della diretta Pescara Audace Cerignola stando alle quote proposte nei giorni antecedenti al match. Secondo per esempio un’agenzia come Sisal, la vittoria dei padroni di casa non va pagata oltre il 2.10. Il pareggio o il successo degli ospiti hanno invece meno possibilità di concretizzarsi ed è per questo che il segno x è fissato a 3.20 mentre il 2, ovvero il trionfo dei pugliesi, alla vigilia è quotato infine a 3.50.