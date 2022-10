Diretta/ Pescara Audace Cerignola streaming video tv: Abruzzesi ambiziosi (Serie C)

DIRETTA PESCARA AUDACE CERIGNOLA: ABRUZZESI FAVORITI!

Pescara Audace Cerignola, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie C. Abruzzesi ambiziosi e al terzo posto dopo la difficile trasferta di Giugliano, terminata con un pareggio ma giocata in parte in inferiorità numerica. Il Pescara resta al momento a -2 dal Crotone secondo e a 5 lunghezze di distanza dal Catanzaro capolista del girone C.

L’Audace Cerignola da neopromossa si sta confermando un osso duro per tutte le avversarie, 0-0 nell’ultima sfida interna contro il Taranto e posizione di metà classifica confermata per i pugliesi, reduci da 3 risultati utili consecutivi in campionato dopo un avvio un po’ timido. Una sfida che il Pescara vorrà sfruttare per rilanciare verso il vertice, ma il Cerignola anche contro il Taranto avrebbe avuto le occasioni per fare bottino pieno, giocando una partita brillante.

PESCARA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pescara Audace Cerignola, valida per la decima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Messina Latina esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Audace Cerignola match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco, Milani; Germinario, Gyabuaa, Mora; Cuppone, Delle Monache, Lescano. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Michele Pazienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saracco; Ligi, Allegrini, Russo; Bingo, Langella, Capomaggio, Coccia, D’Ausilio; Ruggiero, Malcore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











