Diretta/ Pescara Avellino streaming video tv: Nobili decadute (Serie C)

DIRETTA PESCARA AVELLINO: GRANDE PARTITA!

Pescara Avellino, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Sfida tra nobili decadute, questo confronto negli anni Ottanta è andato in scena anche nel campionato di Serie A e ora si rinnova tra due formazioni che l’anno scorso non hanno avuto abbastanza qualità per puntare al salto in cadetteria.

Ci riproverà il Pescara passato sotto la guida di Alberto Colombo, lo scorso anno capace di stupire alla guida del Monopoli, mentre gli irpini sono passati nelle mani di Roberto Taurino, cercando un posto al sole in una realtà sempre molto competitiva come quella del girone C. Le due squadre nella scorsa stagione erano inserite in gironi diversi, tornano dunque ad affrontarsi per la prima volta dai tempi della Serie B, 2-1 per il Pescara il 21 ottobre 2017 l’ultimo confronto, ultima vittoria dell’Avellino in Abruzzo lo 0-2 dell’8 aprile 2006.

DIRETTA PESCARA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Pescara Avellino match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco, Milani; Germinario, Gyabuaa, Mora; Cuppone, Delle Monache, Lescano. Risponderà l’Avellino allenato da Roberto Taurino con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Illanes, Aya, Zanandrea; Ricciardi, Franco, Dall’Oglio, Micovschi; Kanoute, Murano, Di Gaudio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA AVELLINO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











