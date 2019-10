Diretta Pescara Benevento/ Streaming video DAZN: Inzaghi tenta la fuga (Serie B)

Pescara Benevento, diretta Baroni, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Esame difficile per la capolista, che battendo il Perugia nell’ultima sfida di campionato ha messo in atto la prima mini-fuga in vetta della stagione. La squadra di Pippo Inzaghi ha ora 3 punti di vantaggio su Crotone ed Empoli e 4 su Salernitana e lo stesso Perugia. Per il Benevento c’è ora da superare un Pescara che continua ad avere però risultati altalenanti: dopo l’importante vittoria esterna di Ascoli prima della sosta, alla ripresa del campionato per gli abruzzesi è arrivato un ko interno contro lo Spezia. La squadra di Zauri galleggia 3 punti sopra la zona play out, non ancora col passo giusto per puntare alla zona alta della classifica e affronta un Benevento che, assieme al Venezia, è l’unica squadra ancora imbattuta in trasferta della Serie B.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Benevento, sabato 26 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. DAZN avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BENEVENTO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pescara Benevento, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Il Pescara di Luciano Zauri giocherà con un 3-5-2: Kastrati, Campagnaro, Scognamiglio, Drudi, Zappa, Memushaj, Busellato, Machin, Masciangelo, Galano, Brunori. Il Benevento di Filippo Inzaghi risponderà con un 4-4-2 così schierato: Montipò, Tuia, Antei, Caldirola, Letizia, Insigne, Hetemaj, Viola, Tello, Armenteros, Coda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Pescara Benevento, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione sannita. Vittoria interna quotata 3.60, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.25 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 2.10. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato invece 1.75.



