Diretta/ Pescara Bologna streaming video tv: match senza obiettivi (Primavera)

DIRETTA PESCARA BOLOGNA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Pescara Bologna, sabato 14 maggio 2022 alle ore 15.00 presso il Delfino Training Center, sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Partita platonica tra due squadre arrivate all’ultima giornata della regular season senza più obiettivi. Non ne ha il Bologna, che è stato in affanno nelle ultime settimane ma è riuscito alla fine a blindare una salvezza sicuramente più tranquilla di quella della passata stagione, raggiunta solo al play out vinto contro la Lazio.

Non ne ha più da diverse settimane neanche il Pescara, ultimo in classifica ma comunque capace ogni tanto di qualche colpo di coda, come la vittoria contro il Milan, per onorare un campionato che comunque non ha mai visto davvero la formazione abruzzese competitiva per la salvezza. Resta poco margine alle due squadre per riuscire a salutare degnamente un’annata comunque non memorabile.

DIRETTA PESCARA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Bologna Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Bologna Primavera, match che andrà in scena al Delfino Training Center. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Servalli, Longobardi, Chiarella, Blanuta, Kuqi, Postiglione, Madonna, Delle Monache, Scipione, Mehic Dino, Mehic Amer. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











