DIRETTA PESCARA CAMPOBASSO (RISULTATO 3-0): GARA SENZA STORIE

Pronti, via ed il Pescara passa subito in vantaggo. Al 5′, infatti, i padroni di casa passano in vantaggio con il gol di Merola, servito dal cross di Moruzzi. Il Campobasso dal canto suo, non è entrato proprio in campo, visto che la squadra abbruzzese riesce ad andare sul doppio vantaggio appena tredici minuti dopo.

Video Legnago Pescara (1-3)/ Gol e highlights: +3 Baldini (Serie C)

A segnare il secondo gol per il Pescara è Bentivegna. Il Campobasso si fa vedere finalmente davanti con la conclusione di Di Nardo: sfera che si spegne sul fondo. Ci prova anche Falco: Plizzari si oppene. Il team padrone di casa, dopo l’occasione capitata a Valzania, segna ancora con Bentivegna (Agg.William Scuotto).

DIRETTA/ Campobasso Perugia (risultato finale 2-1), si salva il Campobasso (Serie C, 23 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA PESCARA CAMPOBASSO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Pescara Campobasso? Vi basterà guardarla su Sky,. stesso discorso vale per la diretta streaming video sul tablet con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA PESCARA CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Pescara Campobasso, ma prima di immergerci nel rettangolo verde per il commento live di questa sfida, facciamo un passo verso i numeri per capire da un punto di vista statistico chi può avere la meglio. Partiamo dai padroni di casa, squadra che se il campionato fosse iniziato cinque giornate fa sarebbe la peggior difesa del campionato con 2,1 reti concesse agli avversari nei novanta minuti di gioco. Non sorprende che sia in zona play in, a lottare per non retrocedere.

DIRETTA/ Legnago Salus Pescara (risultato finale 1-3): Merola scatenato! (23 aprile 2025)

Invece il Pescara ha il problema opposto visto che è una delle migliori difese di questo torneo con 0,6 reti concesse agli avversari. Questo significa che il Delfino parte come favorito assoluto per la vittoria finale ma attenzione perché essendo sicuro già del posto ai playoffs potrebbe decidere di tirare i remi in barca, non a caso il 33% di possibilità viene dato al segno X dai principali bookmakers. Andrà davvero cosi? (agg. Gianmarco Mannara)

POCO IN PALIO

Due strade che sembrano ormai tracciate per ambedue le formazioni, nel bene e nel male. La diretta Pescara Campobasso non dovrebbe cambiare parecchio la situazione di classifica: si giocherà domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30.

Il Pescara è quarto a 64 punti, a +3 dall’Arezzo ma troppo lontano per raggiungere la Torres terza a 68. Le ultime partite sono state entrambe vincenti, sia quella contro il Gubbio in casa che quella con il Legnago Salus.

Il Campobasso invece non può raggiungere i playoff, ma nemmeno retrocede. Dunque sostanzialmente una trasferta da onorare e nulla più: gli ospiti hanno giocato molto bene l’ultima sfida di campionato con il Perugia, vincendo 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CAMPOBASSO

Il Pescara è offerto a 4-3-3 con Plizzari in porta, difeso dal quartetto Pierozzi, Brosco, Pellacani e Moruzzi. a centrocampo Meazzi, Squizzato e De Marco cercheranno d dare equilibrio mentre, Ferraris, Tonin e Bentivegna vanno a caccia dei gol vittoria.

Il Campobasso preferisce tutt’altro modulo ovvero il 3-5-2. Guantoni affidati a Forte, pacchetto arretrato composto da Benassai, Mondonico e Calabrese. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Morelli, Chiarello, D’Angelo, Pellitteri e Pierno con Di Stefano-Di Nardo davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA CAMPOBASSO

Il Pescara è quotato a 1.82 contro il 2 per il Campobasso a 4.10 e il pareggio a 3.05. Over e Under 2.5 si possono trovare a 1.95 e 1.73.