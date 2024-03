Diretta/ Pescara Carrarese (risultato 0-1) video streaming tv: rete dopo due minuti! (10 marzo 2024)

DIRETTA PESCARA CARRARESE (RISULTATO LIVE 0-1): GOL SUBITO

Nei primi venti minuti della diretta di Pescara contro Carrarese, il risultato è attualmente di 0-1 a favore della Carrarese. La squadra ospite ha ottenuto il vantaggio dopo soli due minuti di gioco grazie a una rete di Capello.

Il giocatore è riuscito a sfruttare il suo fisico per superare il difensore avversario e ha centrato l’angolino distante dal portiere, siglando così il gol che ha portato la Carrarese in vantaggio. Manca ancora un’eternità da giocare ancora quindi i toscani non devono assolutamente diminuire i giri del motore. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PESCARA CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Pescara Carrarese pone di fronte due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al sesto e terzo posto. Questa è probabilmente la sfida più interessante di questa giornata. Pescara che si affaccia al match come il secondo miglior attacco del campionato, sotto unicamente al Cesena che sta decisamente dominando questo girone. Il giocatore più interessante in zona marcatori risulta essere Merola con 12 gol. Segue l’ex Potenza Cuppone che di gol ne ha fatti 8.

Le reti subite dalla squadra biancoazzurra sono invece 44, così come i punti ottenuti in queste 30 partite. Dall’altra parte i gialloblù hanno subito solamente 23 reti, risultando essere la seconda difesa migliore dopo il Cesena. Carrarese che arriva al match dopo il successo proprio sul Cesena con il risultato di 3-2, grazie alle marcature di Schiavi e due volte Panico. Pescara alla ricerca di una vittoria per allontanare questo periodo negativo che li ha visti ottenere soltanto un successo e 5 sconfitte nelle ultime sei. (Marco Genduso)

DIRETTA PESCARA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Pescara Carrarese servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowTv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

PESCARA CARRARESE: MARMIFERI PER IL TERZO POSTO!

Pronti ad immergerci in un’altra grande partita in questa diretta di Pescara Carrarese, incontro valido per il 31esimo turno di Serie C con l’ora X impostata per oggi 10 marzo alle ore 18,30. La sfida mette gli uomini allenati da Zeman al sesto posto in classifica, nonostante abbiano subito due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro la Recanatese per 3-2.

Passando invece alla Carrarese che arriva a questa partita col vento in poppa dopo una vittoria contro il Cesena e occupa attualmente la terza posizione in classifica. Uno scontro ad alta intensità sulla carta che sicuramente ci farà divertire nel corso dei novanta minuti.

PESCARA CARRARESE: PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci ora sulle probabili formazioni della diretta di Pescara Carrarese, gli addetti ai lavori si aspettano che Zeman confermi Merola in attacco, considerato ormai un punto fermo per la squadra grazie alla sua velocità e, soprattutto, al suo istinto da vero goleador.

Passando alla formazione toscana, è probabile che Panico venga schierato dal primo minuto dopo la brillante doppietta messa a segno nell’ultima uscita. Un giocatore che in questa seconda parte di stagione è completamente rinato.

PESCARA CARRARESE, LE QUOTE

In ultima analisi vi proponiamo le quote della diretta di Pescara Carrarese, supportati dal sito di Bwin: la vittoria abruzzese è stata fissata a 1,8 mentre quella ospite a 2. Il segno X se dovesse usicre regalerebbe il 2,5 sull’importo scommesso.

