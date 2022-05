DIRETTA/ Pescara Carrarese video streaming tv: i precedenti sono appena due

DIRETTA PESCARA CARRARESE: I TESTA A TESTA

Si avvicina sempre di più la diretta di Pescara Carrarese, partita che clamorosamente vanta solo due precedenti, naturalmente quelli disputati nel corso di questo campionato di Serie C 2021-2022 nel girone B. Il bilancio sorride al Pescara, che aveva espugnato il campo della Carrarese per 1-2 nella partita d’andata, giocata domenica 5 settembre 2021, mentre al ritorno ci fu un pareggio per 1-1 mercoledì 2 febbraio 2022 allo stadio Adriatico, risultato che andrebbe bene al Pescara se ripetuto anche oggi.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa molto scarno a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 5,98 milioni di euro complessivi per la rosa del Pescara, cioè 230.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio abruzzese, mentre per la Carrarese siamo a 4,20 milioni complessivi e quindi 162.000 euro medi per ogni giocatore della società toscana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESCARA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Carrarese sarà garantita anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti la diretta streaming video su Rai Play, la quale andrà ad aggiungersi quella garantita a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PESCARA CARRARESE: ABRUZZESI FAVORITI!

Pescara Carrarese, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 16.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per il primo turno dei play off di Serie C. Abruzzesi ambiziosi dopo l’arrivo di Luciano Zauri in panchina: la regular season non è andata nel modo sperato per gli abruzzesi che hanno però migliorato la loro forma e ora sperano di far valere il buon tasso tecnico nella roulette russa dei play off.

La Carrarese ha acciuffato la qualificazione agli spareggi per il rotto della cuffia in un arrivo a tre con Vis Pesaro e Montevarchi. La squadra di Totò Di Natale ha concluso la regular season con tre sconfitte nelle ultime quattro partite e cercherà ora una scossa per nobilitare la stagione. In questo campionato la Carrarese ha già fermato il Pescara sul pari in casa lo scorso 2 febbraio, nel match d’andata gli abruzzesi hanno vinto 1-2 allo Stadio Dei Marmi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Pescara Carrarese, match che andrà in scena all’Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Luciano Zauri schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Pontisso, De Risio, Pompetti; Clemenza, D’Ursi; Ferrari. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Khailoti; Battistella, Pasciuti, Foresta; Bramante; Doumbia, Giannetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











