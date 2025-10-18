Diretta Pescara Carrarese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Adriatico per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PESCARA CARRARESE (RISULTATO 0-1): INIZIO DI GARA

In Abruzzo è cominciata da una decina di minuti la partita fra Pescara e Carrarese ed il risultato è di 0 a 1. Nelle battute iniziali dell’incontro gli ospiti riescono a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno di testa da Abiuso, su assist di Zanon. All’8′ Schiavi manda poi di poco largo mancando il raddoppio. Le formazioni ufficiali: PESCARA (3-4-3) – Desplanches; Gravillon, Capellini, Corbo; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia; Merola, Valzania, Di Nardo. Allenatore: Vivarini. CARRARESE (3-5-2) – Bleve; Imperiale, Illanes, Ruggeri; Zanon, Schiavi, Hasa, Zuelli, Cicconi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Calabro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Lecce Sassuolo (risultato 0-0) video streaming tv: ci prova Danilo Veiga! (Serie A, 18 ottobre 2025)

DIRETTA PESCARA CARRARESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto sfida della Serie B anche la diretta Pescara Carrarese sarà trasmessa da DAZN o da Amazon Prime Video. La visione dell’evento sarà dunque garantita in modalità streaming tramite le applicazioni ufficiali ed iscrivendosi a LaB Channel.

Diretta/ Parma Genoa Primavera (risultato 1-1) video tv: Nikolajewski risponde a Nuredini! (18 ottobre 2025)

SI COMINCIA

Andiamo adesso a vedere qualche numero riguardante la diretta di Pescara Carrarese, i trend evidenziati saranno fondamentali per capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti, importantissimi per entrambe le squadre per gli stessi motivi guardando la classifica. Gli abruzzesi mantengono una media di 51% di possesso palla, ma si distinguono per la produzione offensiva: 1,9 xG a partita e 6,2 tocchi medi in area avversaria. I toscani rispondono con un gioco più ragionato (56% di possesso) e un’efficienza nei passaggi che sfiora l’85%, pur generando meno volume offensivo (1,3 xG).

Diretta/ Renate Dolomiti Bellunesi (risultato 1-0) video streaming tv: Anelli! (Serie C, 18 ottobre 2025)

Sul piano fisico il Pescara corre di più (10,7 km medi per giocatore) e concede leggermente più corner (5,5 contro 4,2), segno di una squadra più sbilanciata ma sempre pericolosa. Una partita che promette ritmo, con la Carrarese chiamata a contenere l’esuberanza offensiva di un Pescara capace di creare tanto anche in spazi ridotti. Adesso via al commento live della diretta di Pescara Carrarese, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

I DELFINI SONO TERZULTIMI

Comincia sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00 la diretta Pescara Carrarese. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i biancazzurri allenati dal tecnico Vincenzo Vivarini vorrano senz’altro tornare a muoversi nella classifica della Serie B dopo esser stati raggiunti dalla Sampdoria nell’ultimo turno del campionato cadetto.

I Delfini, rimasti appunto fermi a quota 5 e dunque terz’ultimi in diciassettesima posizione, hanno ottenuto una pesanta sconfitta per 4 a 1 contro i blucerchiati, finendo persino la gara addirittura in inferiorità numerica per colpa dell’espulsione rimediata da Brosco, squalificato ed indisponibile quest’oggi, durante i minuti di recupero.

Se la passa invece decisamente meglio la Carrarese, all’ottavo posto con i suoi dieci punti conquistati esattamente come la Juve Stabia. Appena dentro la zona playoff, i toscani non hanno alcuna intenzione di cedere il passo alle inseguitrici e desiderano anzi approfittare di questa ottava giornata per migliorarsi e sognare la A.

I giallazzurri hanno pareggiato per due volte e poi vinto prima della sosta per le Nazionali imponendosi nettamente per 3 a 0 contro la Juve Stabia. In casa i toscani avevano spezzato l’equilibrio in avvio di partita con il rigore trasformato da Schiavi per poi chiudere i conti nel finale con i gol segnati da Hasa e da Zanon.

PESCARA CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Carrarese: modulo iniziale 3-4-2-1 con Desplanches estremo difensore, Corbo, Corazza e Capellini dietro, Oliveri, Squizzato, Dagasso e Letizia sulla mediana, Olzer e Valzania trequartisti alle spalle della punta Di Nardo per i padroni di casa. Di nuovo 3-5-2 invece per mister Calabro ed i suoi toscani con Bleve in porta, Calabrese, Illanes ed Imperiale in difesa, Zuelli, Schiavi, Cicconi, Sekulov ed Hasa a centrocampo, Abiuso e Bouah in attacco.

PESCARA CARRARESE, LE QUOTE

Il divario maturato sino a questo momento in graduatoria colloca gli ospiti nella posizione di favoriti per l’esito finale della diretta Pescara Carrarese almeno secondo le quote delle agenzie di scommesse. I bookmakers come Sisal ritengono infatti che il successo dei padroni di casa vada pagato a 2.90 mentre la vittoria dei marmiferi è quotata a 2.50. Il segno x, indicante il pareggio, è infine indicato a 3.10.