DIRETTA/ Pescara Carrarese video streaming tv: all’andata l’unico precedente

L’interessante diretta di Pescara Carrarese ci farà compagnia tra poco: riguardo i testa a testa, i dati in nostro possesso non sono certamente molti anche se possiamo aggiungervi le due partite (una vittoria e una sconfitta) che Gaetano Auteri aveva avuto contro i marmiferi, nella stagione 2012-2013 quando allenava la Nocerina che poi avrebbe portato in Serie B. L’unica volta in cui queste due squadre si sono incrociate risale al 5 settembre scorso, ovviamente il match di andata in questo girone B di Serie C e naturalmente match andato in scena allo stadio dei Marmi: la vittoria era andata al Pescara, che al minuto 88 era rimasto in 10 uomini per l’espulsione di Mardochee Nzita ma aveva già sbrigato la pratica.

Nel primo tempo Michael De Marchi aveva portato in vantaggio il Delfino; il pareggio della Carrarese era arrivato al 34’ minuto grazie a Thomas Battistella, poi al 66’ Thomas Vettorel aveva parato un rigore a Marco Pompetti. Non era bastato, perché i padroni di casa erano caduti 13 minuti più tardi: il gol decisivo lo aveva segnato Ledian Memushaj, e così Antonio Di Natale era caduto di fronte al più esperto Auteri. Oggi all’Adriatico le cose andranno in modo diverso? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESCARA CARRARESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Carrarese sarà garantita sul canale Sky Sport 251 della televisione satellitare, doppia possibilità quindi per seguire questa partita di Serie C, andando ad aggiungersi al punto di riferimento che sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

OCCHIO ALLE INSIDIE…

Pescara Carrarese, in diretta dallo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia della città abruzzese, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, per il recupero della ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C. I punti di differenza in classifica sono dieci, possiamo allora parlare di obiettivi diversi nella diretta di Pescara Carrarese. I padroni di casa arrivano dalla vittoria per 1-3 sul campo della Viterbese, che ha portato il Pescara a quota 38 punti: è il quarto posto, posizione che il Delfino deve difendere perché sarebbe ottimo nella griglia dei playoff.

La Carrarese arriva invece dal pareggio per 0-0 sul campo della Fermana: per i toscani sono 28 punti in classifica, ultima posizione utile per andare ai playoff che sono però naturalmente ancora tutti da conquistare, con un occhio anzi anche alle proprie spalle, perché la distanza fra playoff e playout non è ancora così ampia. Un colpaccio a Pescara naturalmente non sarà facile da ottenere, ma potrebbe dare la svolta all’intera stagione: che cosa succederà quindi in Pescara Carrarese?

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CARRARESE

Adesso proviamo a dire qualcosa in più sulle probabili formazioni di Pescara Carrarese. Per il Pescara di mister Auteri si potrebbe disegnare un modulo 3-4-3 nel quale Illanes, Ingrosso e Veroli giocano nella difesa a tre davanti al portiere Sorrentino; ipotizzando sempre i possibili titolari, a centrocampo diamo fiducia a Zappella, Memushaj, Pompetti e Rasi; infine il tridente offensivo potrebbe vedere in campo dal primo minuto Rauti, Ferrari e D’Ursi.

La Carrarese di mister Di Natale ci potrebbe invece proporre un modulo 4-3-1-2, con questi possibili titolari: Vettorel in porta; Semprini, Rota, Marino e Imperiale davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto formato da Battistella, Berardocco e Figoli; infine il tridente d’attacco, che potrebbe essere composto da Bramante, Energe e Doumbia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pescara Carrarese in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono favoriti senza ombra di dubbio e il segno 1 è quotato a 1,73, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,65 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo della Carrarese.

