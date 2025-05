DIRETTA PESCARA CATANIA (RISULTATO 1-2): TRIPLICE FISCHIO!

Allo Stadio Adriatico il Catania batte il Pescara per 2 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro gli Elefanti vanno in rete di testa con Di Gennaro su assist di Stoppa al 72′ ma gli uomini di Baldini pareggiano all’80’ con il gol di Tonin, su ripartenza di Meazzi. Al 90’+6′ Montalto riporta avanti i suoi di testa alimentando inutilmente le loro speranze. La vittoria non è sufficiente al Catania dopo la gara d’andata e viene eliminato dai playoff mentre il Pescara passa il turno e accede ai quarti di finale di Serie C. (cronaca di Alessandro Rinoldi)

Diretta Pescara Catania, come seguire la partita in diretta streaming video

La diretta Pescara Catania si terrà allo Stadio Adriatico ma per chi non potrà essere presente sarà anche trasmessa dalle 20.00 sul canale 251, sarà poi possibile anche seguirla sugli smartphone in diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati poco oltre il cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Pescara e Catania è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 di partenza. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Stoppa al posto di Lunetta tra le file del Catania, i Delfini non superano l’estremo difensore avversario Dini con uno spunto insidioso di Ferraris intorno al 56′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO!

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Pescara e Catania sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa sprecano al 23′ con Meazzi oltre a non concretizzare con Dagasso al 24′ ed ancora con Meazzi al 25′. Gli etnei replicano con Anastasio che incappa in una deviazione al 38′ e non rischiano sul tiro largo da fuori di Moruzzi al 38′. Al Pescara viene poi concesso un calcio di rigore per fallo su Cangiano ma l’arbitro cambia idea dopo aver rivisto l’azione al VAR. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DI GARA

In Emilia-Romagna la partita tra Pescara e Catania è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti non concretizzano un’occasione di testa con Di Tacchio verso il 13′. Ecco le formazioni ufficiali: PESCARA (4-3-2-1) – Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cangiano; Ferraris A disposizione: Saio, Profeta, Letizia, Crialese, Staver, De Marco, Valzania, Lonardi, Kraja, Saccomanni, Tonin, Alberti, Bentivegna. All.: Silvio Baldini. CATANIA (3-4-2-1) – Dini; Raimo, Di Gennaro, Celli; Guglielmotti, Quaini, Di Tacchio, Anastasio; Jimenez, Lunetta; Inglese. A disposizione: Bethers, Farroni, Del Fabro, De Rose, De Paoli, Frisenna, Stoppa, Montalto, Forti, Allegretto, Dalmonte. All.: Domenico Toscano. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Si comincia!

Prima del fischio iniziale della diretta di Pescara Catania, vediamo insieme qualche dato statistico sul match. Le due squadre viaggiano praticamente appaiate nella media gol segnati: 1.45 per gli abruzzesi, 1.43 per i siciliani, una simmetria perfetta che si spezza soltanto nei gol subiti, dove il Catania fa meglio: 0.9 contro l’1 di media del Pescara. Eppure, a dispetto di una tenuta difensiva leggermente superiore, è proprio il Catania a presentarsi con meno partite concluse a porta inviolata: 13 per entrambi, ma con una gestione più discontinua nella tenuta del vantaggio.

La percentuale di vittorie racconta due percorsi simili ma distinti: 52.5% per il Pescara, 43.24% per il Catania, a sottolineare come gli etnei siano riusciti spesso a rimanere in partita senza però trovare continuità nei tre punti. Sulla natura delle gare, le percentuali degli Over rivelano qualcosa di più: il Pescara spinge verso partite più aperte, con un Over 2.5 presente nel 52.5% dei casi e una maggiore tendenza a segnare e subire con regolarità (54.05% di gare con entrambe le squadre a segno). Il Catania si mantiene su percentuali più contenute, con il 45.95% di Over 2.5 e un dato leggermente inferiore anche sulle gare con gol da entrambe le parti (50%). (agg. Gianmarco Mannara)

Pescara Catania, rossoblù rimonta possibile

Tra le partite di ritorno degli ottavi di finale dei playoff di Serie C ci sarà anche la diretta Pescara Catania, una delle sfide con il risultato più in bilico di questa fase ad eliminazione della competizione che sta vedendo diversi gol di distanza e soprattutto le vittorie delle squadre meno favorite, non è questo il caso dove gli abruzzesi, quarti classificati nel girone B, hanno vinto 0-1 contro i siciliani la sfida d’andata.

Gli elefanti andranno ora in Abruzzo per cercare di ribaltare la partita grazie ad un risultato che potrebbe favorire il una rimonta ma sono sembrati ancora un po’ stanchi dalla partita vinta 1-0 ma con molte difficoltà contro il Potenza.

Formazioni Pescara Catania, probabili ventidue in campo

Per la diretta Pescara Catania le scelte che i due allenatori dovrebbero compiere calcheranno quelle fatte nella partita d’andata dove sono stati schierati i migliori undici a disposizione, Silvio Baldini quindi si affiderà a Plizzari tra i pali, Pierozzi, Brosco, Pellacani e Moruzzi come 4 difensori, 3 centrocampisti Dagasso, Squizzato e Valzania, Bentivegna, Ferraris e Merola i 3 attaccanti titolari. Domenico Toscano invece proporrà nuovamente il suo 5-3-2 con Dini, Anastasio, Celli, Di Gennaro, Ierardi e Raimo in difesa, Stoppa, Quaini e Di Tacchi a centrocampo, Inglese e Castillo in attacco.

Diretta Pescara Catania, quote e possibile esito finale

Difficile provare a prevedere come possa finire la diretta Pescara Catania, sia nel risultato finale che nel passaggio del turno, infatti il punteggio della partita d’andata lascia ancora una grossa possibilità ai siciliani di sperare nel passaggio del turno nonostante gli abruzzesi siano favoriti perché in vantaggio. Su bet365 la vittoria del Pescara è la quota minore che infatti viene pagata 2.10, la maggiore è il pareggio che sarebbe inutile per la squadra ospite e che quindi è dato a 3.20, infine la vittoria dei rossoblù è valutata leggermente più possibile e fissata a 3.10.