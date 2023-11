DIRETTA/ Pescara Cesena (risultato finale 0-1): i romagnoli spiccano il volo (25 novembre 2023)

DIRETTA PESCARA CESENA (RISULTATO FINALE 0-1): I ROMAGNOLI SPICCANO IL VOLO

Vittoria sofferta ma pesantissima per il Cesena che sbanca lo Stadio Adriatico di Pescara con il risultato di 0-1, quarta vittoria di fila per la formazione allenata da Toscano che sale a 36 punti in classifica, staccando momentaneamente la Torres che domani dovrà quindi battere il Gubbio per agganciare i romagnoli in testa alla classifica del girone B di Serie C. Prosegue il momento no dei delfini che pagano a caro prezzo la brutta prestazione nel primo tempo, non è bastata la reazione dei ragazzi di Zeman che nel corso della ripresa hanno cercato il gol del pareggio, sfiorandolo all’83’ con l’incornata di Aloi respinta miracolosamente da Pisseri. Nel recupero il pressing dei padroni di casa non scalfisce la retroguardia degli ospiti che stringe i denti e strappa tre punti importantissimi per il prosieguo del campionato. {agg. di Stefano Belli}

0-1, DELFINI A CACCIA DEL PARI

All’inizio del secondo tempo il Pescara prova a dare qualche segno di vita e alza il proprio baricentro avvicinandosi alla trequarti del Cesena che nella prima frazione di gioco aveva fatto il bello e il cattivo tempo trovando meritatamente il gol del vantaggio con l’ottava sinfonia di Shpendi, capocannoniere del girone B di Serie C. Nella ripresa la gara si rivela decisamente più equilibrata con i delfini che prendono l’iniziativa e provano a pareggiare i conti con il tentativo da lontano di Cuppone che non inquadra il bersaglio. I romagnoli hanno molti spazi in contropiede e al 61’ sfiorano il raddoppio con Kargbo – entrato al posto di Corazza. Secondo cambio obbligato per Toscano che perde Hraiech per infortunio e lo sostituisce con Varone. A poco più di venti minuti dal novantesimo gli ospiti conducono sempre per 1 a 0. {agg. di Stefano Belli}

0-1, SHPENDI SUONA L’OTTAVA

Poco prima della mezz’ora il Cesena trova con merito il gol del vantaggio: Adamo disegna un traversone perfetto per Shpendi che ringrazia e insacca alle spalle dell’incolpevole Plizzari. Che al 29’ viene trafitto per la seconda volta: tap-in vincente di Hraiech che viene però valutato in fuorigioco dall’assistente di Arena. Sospiro di sollievo per il Pescara che sul piano del gioco sta prendendo una sonora lezione dai ragazzi di Toscano. Non è un caso se i romagnoli si trovano in vetta alla classifica del girone B di Serie C, così come non è un mistero che il loro obiettivo dichiarato è la promozione diretta senza passare dai play-off che negli anni scorsi gli ha riservato solo delusioni. Prima dell’intervallo gli ospiti – si gioca all’Adriatico – insistono con Corazza che manca l’appuntamento con il gol del raddoppio. Pescara in grande difficoltà che non ha mai dato l’impressione di poter impensierire Pisseri, si va al riposo sul parziale di 0-1. {agg. di Stefano Belli}

0-0, BUON INIZIO DEGLI OSPITI

Pescara e Cesena si potrebbero definire due nobili decadute del calcio italiano visto che la loro ultima esperienza in Serie A risale a non molti anni fa. Oggi si affrontano allo stadio Adriatico con i delfini di Zeman che non vincono da più di un mese mentre i romagnoli vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva con l’obiettivo di mantenere così il primato in classifica a prescindere dal risultato della Torres che scenderà in campo domani pomeriggio alle ore 14 contro il Gubbio. Gli ospiti trovano subito il modo di far timbrare il cartellino a Plizzari con Prestia che schiaccia di testa e chiama al dovere l’estremo difensore locale. Gli uomini di Toscano mettono subito alle corde la retroguardia avversaria, al quarto d’ora Donnarumma ci prova direttamente da calcio di punizione, nulla da fatto. Punteggio fermo sullo 0-0 mentre aumenta l’intensità della pioggia che dal fischio d’inizio non sta concedendo tregua ai calciatori in campo, per non parlare del vento che sposta letteralmente di peso il pallone. {agg. di Stefano Belli}

SI GIOCA

Prima del fischio d’inizio, andiamo a controllare il testa a testa della diretta Pescara Cesena. Le due squadre si sono affrontate ben 47 volte con 19 vittorie del Delfino, 17 pareggi e 11 successi bianconeri. Il primo precedente è datato 1978 e ha visto le due squadre in Serie B terminare l’incontro per 0-0 mentre per trovare una sfida tra Pescara e Cesena nel massimo campionato italiano bisogna aspettare il 1987. Infatti dopo dodici confronti in cadetteria, le due squadre si diedero battaglia in Serie A dal 1987 al 1989 con tre vittorie del Pescara e una sola del Cesena, l’ultima per 1-0.

Le sfide più recenti sono invece della stagione 2021/2022 con una vittoria a testa, entrambe per 1-0. All’andata vittoria per il Cesena grazie all’autogol di Nzita, al ritorno decisiva la rete di Mirko Drudi, attualmente al Monopoli. La vittoria con lo scarto più ampio tra Pescara Cesena è quella del 2000 con il 4-0 dei biancazzurri targato Palumbo (doppietta), Zanini e Sullo. Infine chiudiamo andando a vedere lo scontro con il maggior numero di reti ovvero il 3-3 del 2006 al Manuzzi con gol di Pellè, Piccoli e Viridis per il Cesena di Castori e doppietta di Carozza e rete di Luci per il Pescara di Ballardini. (aggiornamento di Christian Attanasio)

BIANCONERI IN TRASFERTA

La diretta Pescara Cesena, in programma sabato 25 novembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie Girone A. Il Delfino si sta pian piano rimettendo in careggiata dopo un periodo nero che ha visto la squadra perdere tre partite consecutive tra Torres, Recanatese e Carrarese. Le ultime due uscite hanno però dato altre risposte sul campo come il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C contro il Pineto e il punto guadagnato col Rimini.

Il Cesena invece è in uno strepitoso periodo di forma, ancora migliore di quello a cui aveva abituato gli addetti ai lavori fin qui. La capolista del girone, a pari merito con la Torres, è reduce da quattro successi consecutivi: l’1-0 in Coppa Italia Serie C con la Vis Pesaro e le vittorie in campionato sempre con la Vis Pesaro e poi Entella e Lucchese, tutte senza subire gol.

PESCARA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pescara Cesena vedono i padroni di casa scende in campo col 4-3-3. In porta Plizzari, difesa composta da Floriani, Brosco, Pellacani e Milani, in gol contro il Rimini, Squizzato in mediana con Aloi e Mora mezzali mentre il tridente offensivo è formato da Merola, Vergani e Accornero.

Risposta del Cesena con il 3-4-1-2. Tra i pali Pisseri, retroguardia con Pieraccini, Prestia e Silvestri protagonisti. Adamo e Donnarumma agiranno da esterni con Francesconi-De Rose in regia, Hraiech sulla trequarti e infine Shpendi-Ogunseye in avanti.

