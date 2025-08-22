Serie B, Diretta Pescara Cesena, streaming video tv: i biancazzurri ospitano i bianconeri in questa prima giornata assoluta del campionato (22 agosto 2025)

DIRETTA PESCARA CESENA, BIANCONERI ALL’ADRIATICO

Finalmente ricomincia la Serie B e la diretta Pescara Cesena aprirà il torneo di cadetteria per l’annata 2025/2026. Il match andrà in scena venerdì 22 agosto 2025 alle ore 20:30 e come detto sarà la prima gara in assoluto di questa stagione.

Il Pescara neopromosso in Serie B dopo la vittoria ai rigori nella doppia finale playoff con la Ternana, ha già disputato due partite ufficiali in questa stagione ovvero le sfide di Coppa Italia: una vinta con il Rimini 1-0 e l’altra persa 2-0 col Parma.

Il Cesena ha sognato la Serie A fino al 17 maggio, quando ha perso di misura al primo turno playoff con il Catanzaro. Dopo tre amichevoli estive (vittorie con Sampierana e Mantova, pareggio col Forlì), i bianconeri hanno esordito in Coppa Italia con il Pisa, perdendo ai rigori.

DOVE VEDERE DIRETTA PESCARA CESENA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Pescara Cesena dovrete assicurarvi di essere abbonati o ad uno dei pacchetti di DAZN oppure su Amazon Prime Video presso il canale LaB Channel. Per quanto riguarda la diretta streaming, il match sarà visibile sulle rispettive app su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CESENA

Il Pescara scenderà in campo con il modulo 4-3-3 composto da Desplanches in porta, protetto da Letizia, Giannini, Corbo e Graziani. Nella zona nevralgica del campo troveremo Dagasso, Valzania e Olzer mentre davanti ci saranno Merola, Sgarbi e Cangiano.

Il Cesena replica con l’assetto tattico 3-5-2 con Klinsmann tra i pali, difeso da Berti, Zaro e Mangraviti. Agiranno da esterni Ciervo e Frabotta con Ciofi, Bastoni e Bisoli in mediana. Tandem offensivo con Spendi e Biesa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA CESENA

Il Cesena è favorito in questo match nonostante non goda del fattore casa a 2.50. Il Pescara è dato a 2.80 con il segno X a 3.20. L’Over 2.5 è fissato a 2.20 mentre l’Under alla stessa soglia si trova a 1.60.

