Diretta Pescara Chievo/ Streaming video tv: il lunch match all’Adriatico (Serie B)

Pescara Chievo, diretta dall’arbitro Baroni domenica 29 dicembre 2019 alle ore 12.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Dopo 5 partite senza vittoria gli abruzzesi sono riusciti a rialzare la testa nella sfida contro il Livorno, un successo in trasferta molto importante in casa dell’ultima della classe perché ha permesso alla formazione allenata da Luciano Zauri non solo di riavvicinare a una sola lunghezza la zona play off, ma anche di portarsi a +4 da una zona play out che si stava facendo preoccupantemente vicina. La classifica del campionato di Serie B resta infatti molto corta, Pescara e Chievo sono proprio nel mezzo della graduatoria, a quota 25 punti in classifica. I veneti non sono riusciti nel turno di Santo Stefano ad arrestare la corsa della capolista Benevento, con una sconfitta interna in una partita pur combattuta. I gialloblu hanno raccolto però solamente un punto nelle ultime 3 partite di campionato disputate e sono ora in difficoltà nella rincorsa alla parte alta della classifica. Inoltre va ricordato che il Chievo non vince in trasferta da quasi 3 mesi, dal blitz sul campo del Livorno del 5 ottobre scorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Chievo sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CHIEVO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pescara Chievo oggi presso lo stadio Adriatico-Cornacchia quali saranno? Andiamo a cercare di scoprirlo insieme. Il Pescara allenato da Luciano Zauri sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Kastrati; Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Busellato; Kastanos; Galano, Borrelli. Risponderà il Chievo guidato in panchina da Michele Marcolini, con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Giaccherini; Meggiorini, Rodriguez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida Pescara Chievo di Serie B, l’agenzia Snai propone a 2.50 la quota relativa al successo interno, a 3.20 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 2.85 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 2.20 e l’under 2.5pesa sarà proposto a una quota di 1.70.



