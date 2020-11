Diretta Pescara Cittadella/ Streaming video DAZN: abruzzesi in crisi (Serie B)

DIRETTA PESCARA CITTADELLA: ODDO A RISCHIO!

Pescara Cittadella, in diretta dallo stadio Adriatico della città abruzzese, si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio e sarà di conseguenza il primo dei tre posticipi della settima giornata della Serie B 2020-2021. Il primo tema che balza all’occhio presentando la diretta di Pescara Cittadella è senza dubbio la pessima posizione in classifica dei padroni di casa abruzzesi, che nella scorsa giornata hanno perso a Lecce rimanendo dunque inchiodati all’ultimo posto con un solo punto all’attivo. Anche il Cittadella arriva da una sconfitta, subita in casa contro il Monza al termine di una prestazione nella quale i veneti avrebbero forse meritato di più e che in ogni caso non ridimensione le ambizioni di un Cittadella che – con 10 punti e una partita da recuperare – può ambire per l’ennesima volta ad una stagione da protagonista. Oggi i veneti proveranno a tornare alla vittoria contro il fanalino di coda, ma attenzione alla rabbia di un Pescara che di certo non si può permettere l’ennesimo passo falso.

DIRETTA PESCARA CITTADELLA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Pescara Cittadella sarà offerta agli abbonati della piattaforma DAZN sotto forma di diretta streaming video, come ormai tifosi e appassionati sanno molto bene per quanto riguarda il campionato di Serie B, che è appunto una grande esclusiva di DAZN, anche se ciò comporta l’assenza di una diretta tv “classica”. Per i non abbonati, i riferimenti principali saranno siti e social delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CITTADELLA

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero proporre le probabili formazioni di Pescara Cittadella. I padroni di casa abruzzesi potrebbero schierarsi secondo il modulo 3-5-2: Fiorillo in porta e davanti a lui Guth, Balzano e Jaroszynski nella retroguardia a tre; a centrocampo Bellanova, Memushaj, Fernandes, Maistro e Masciangelo nella folta mediana a cinque ed infine i due attaccanti titolari del Pescara potrebbero essere Ceter e Belloni. Il Cittadella dovrebbe invece proporci il modulo 4-3-1-2: Maniero tra i pali della porta veneta e davanti a lui i difensori Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti; a centrocampo potremmo vedere in azione Vita, Pavan e Branca mentre qualche metro più avanti D’Urso dovrebbe agire da trequartista alle spalle dei due attaccanti Ogunseye e Rosafio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pescara Cittadella in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono sulla carta favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,40, mentre si sale a 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 1 per chi avrà invece creduto nella vittoria del Pescara.



