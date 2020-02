Diretta Pescara Cittadella/ Streaming video Rai: entrambe cercano riscatto (Serie B)

Pescara Cittadella è in diretta dallo stadio Tombolato alle ore 21:00 di venerdì 14 febbraio, e rappresenta l’anticipo nella 24^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Sulla carta sarebbe un big match tra due squadre candidate alla promozione, ma la realtà dei fatti ci dice che in questo momento entrambe devono sgomitare anche solo per giocare i playoff: il Cittadella per esempio ha perso in casa contro il rinato Empoli, il risultato ha contribuito ad accorciare ancor più la classifica e adesso anche gli azzurri, pure quattordicesimi e a +3 sulla zona playout, sono a portata di aggancio dei playoff. La quota è rappresentata proprio dei veneti, che sono appaiati a Salernitana e Perugia (sono due di loro a oggi giocherebbero i playoff); un punto più sotto c’è il Pescara, che non è riuscito a dare continuità al colpo in extremis sul Cosenza e si è fatto battere dall’Entella, scivolando ancora e dovendo recuperare. Adesso sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pescara Cittadella; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione di quello che ci attende sul terreno di gioco e dunque analizzare le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Cittadella sarà disponibile su Rai Sport o Rai Sport +, entrambi canali della televisione di stato che trovate ai numeri 57 e 58 del telecomando: l’anticipo di Serie B è sempre prerogativa di questa emittente e dunque la partita del venerdì sera potrà essere seguita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CITTADELLA

Nicola Legrottaglie, reduce dal primo ko come allenatore della prima squadra, affronta Pescara Cittadella confermando il 3-5-2 e dando spazio alla solita difesa composta da Scognamiglio, Bettella e Drudi davanti al portiere Fiorillo; sugli esterni invece dovrebbero agire Zappa e Masciangelo anche se l’esperto Del Grosso potrebbe avere campo a sinistra. A centrocampo salgono le quotazioni di Melegoni e Clemenza, che però eventualmente dovranno scalzare Alessandro Bruno e Crecco; sembra sicuro del posto Memushaj, mentre davanti può tornare a giocare Bocic che eventualmente prenderà il posto di Riccardo Maniero, affiancando Galano. Il Cittadella sarà ovviamente in campo con il rombo di centrocampo: Iori il vertice basso, D’Urso possibile trequartista (insidiato da Rosafio) a supporto di Stanco e Davide Diaw, che devono vincere la concorrenza di Luppi. Le mezzali a questo punto potrebbero essere Proia e Bussaglia con Gargiulo nei panni di terzo incomodo; a protezione del portiere Paleari, secondo le disposizioni di Roberto Venturato, dovrebbero agire ancora una volta Perticone e Adorni (ma attenzione a Frare, che contende una maglia) con Ghiringhelli e Amedeo Benedetti che sono favoriti per agire come terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito un pronostico su Pescara Cittadella, attraverso quote che premiano il Delfino: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2,30 volte la somma messa sul piatto mentre siamo ad un valore corrispondente a 3,25 volte quanto puntato per il segno 2, che identifica il successo della squadra veneta. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,10 volte la giocata con questo bookmaker.



