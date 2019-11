Diretta Pescara Cremonese/ Streaming video Rai: la Serie B riparte all’Adriatico

Pescara Cremonese, in diretta dallo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia della città abruzzese, è l’anticipo della tredicesima giornata di Serie B che segnerà la ripartenza del campionato cadetto dopo la sosta. L’appuntamento con Pescara Cremonese di conseguenza è fissato alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 22 novembre 2019. In classifica, a un primo sguardo la differenza sembrerebbe enorme, dal momento che il Pescara è quarto e la Cremonese quindicesima: in realtà, come da tradizione la Serie B è una grande ammucchiata e di conseguenza i punti di distacco sono “solo” quattro (19 Pescara, 15 Cremonese). Dunque il Pescara vuole consolidarsi in zona playoff, mentre la Cremonese ha il doppio obiettivo di avvicinarsi a questa zona nobile della classifica tenendo invece a debita distanza i bassifondi. Prima della sosta entrambe le squadre avevano fatto bene: per il Pescara preziosa vittoria ad Empoli, una delle big di questa Serie B, mentre la Cremonese era uscita da un periodo difficile grazie alla vittoria contro la Salernitana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Essendo l’anticipo del venerdì sera, ecco che la diretta tv di Pescara Cremonese sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando. Di conseguenza, avremo anche una doppia possibilità per la diretta streaming video. Infatti, il servizio offerto a tutti da Rai Play si aggiungerà a quello della piattaforma DAZN, che pure in questo campionato è la casa della Serie B, campionato di cui trasmette tutte le partite, compresi gli anticipi disponibili pure in chiaro. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CREMONESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Pescara Cremonese. Luciano Zauri potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-1-2 con Kastrati in porta e davanti a lui una retroguardia a quattro composta da Ciofani, Bettella, Scognamiglio e Masciangelo da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo invece i possibili titolari sono Crecco, Palmiero e Memushaj, con Machin qualche metro più avanti, nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti calano e Borrelli. La replica della Cremonese di Marco Baroni potrebbe invece concretizzarsi in un 3-5-2 con Ravanelli, Terranova e Bianchetti nella difesa a tre davanti al portiere Agazzi; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Mogos, Valzania, Michael, Gustafson e Migliore, infine Ceravolo e Ciofani per comporre il tandem titolare in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Quote piuttosto equilibrate per il pronostico su Pescara Cremonese. Secondo quanto ci dice l’agenzia di scommesse sportive Snai, ecco che il segno 1 per la vittoria del Pescara varrebbe 2,30 volte la posta in palio. Si salirebbe poi a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine la quotazione per il segno 2 indicante la vittoria esterna della Cremonese è pari a 3,30.



