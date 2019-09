Diretta Pescara Crotone/ Streaming video Rai: delfini per riscattarsi (Serie B)

Pescara Crotone, in diretta dallo stadio Adriatico, venerdì 27 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Anticipo che aprirà il nuovo turno di campionato dopo l’infrasettimanale che ha regalato emozioni diametralmente opposte alle due compagini. Il Pescara è infatti caduto a Cittadella, mentre il Crotone ha vinto nei minuti di recupero in casa contro la Juve Stabia una partita che ha sostanzialmente dominato per numero di occasioni, riuscendo però a sbloccarla quando ormai nessuno ci credeva più e segnando addirittura due gol. Un successo che ha permesso ai calabresi di superare proprio gli abruzzesi in classifica, con 8 punti finora per il Crotone e 7 per il Pescara. Per insediarsi in pianta stabile nella parte alta della classifica del campionato cadetto occorrerà trovare una continuità di rendimento che potrebbe passare anche da questo anticipo della sesta giornata.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Crotone, venerdì 27 settembre 2019 alle ore 21.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 58 del digitale terrestre, Rai Sport HD. Anche tramite l’applicazione RaiPlay o il sito raiplay.it la partita potrà essere vista via internet, seguendola tramite pc o dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci sarà comunque la possibilità di vedere su DAZN la diretta streaming video via internet del match, visibile anche sul satellite per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 209, DAZN1. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CROTONE

Le probabili formazioni di Pescara Crotone, in programma venerdì 27 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Perugia, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. 4-3-3 per il Pescara di Luciano Zauri schierato con: Fiorillo, Balzano, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Ingelsson, Kastanos, Pepin, Galano, Brunori, Di Grazia. 3-5-2 per il Crotone allenato da Stroppa schierato con: Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato, Molina, Messias, Lopez.





