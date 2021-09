DIRETTA/ Pescara Empoli Primavera, streaming video tv: pochi i precedenti del match

DIRETTA PESCARA EMPOLI PRIMAVERA: LO STORICO

Mentre si avvicina la diretta di Pescara Empoli Primavera, possiamo dire qualcosa in più circa la storia recente di questa partita valida per il nuovo campionato Primavera 1 edizione 2021-2022. Bisogna dire che i precedenti non sono moltissimi: in totale sei, tutti disputati fra il 2015 e il 2019, dei quali quattro in campionato e due in Coppa Italia Primavera. Il bilancio è nettamente favorevole all’Empoli, che ha infatti ottenuto quattro vittorie a fronte di un pareggio e una sola sconfitta. Il fattore campo non è un dato particolarmente significativo, dal momento che le squadre di casa hanno raccolto due vittorie e un pareggio, mentre si contano ben tre successi in trasferta, compreso l’unico del Pescara, che andò a vincere per 1-2 ad Empoli mercoledì 26 settembre 2018 in una partita valida per il primo turno di quella edizione della Coppa Italia Primavera. Un anno più tardi, Empoli e Pescara si sarebbero ritrovate in terra abruzzese: vittoria per 2-3 esterna dei toscani il sabato 30 novembre 2019, ancora oggi è questo l’ultimo confronto fra le due formazioni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESCARA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

OSPITI FAVORITI!

Pescara Empoli, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.00 presso il centro sportivo Poggio degli Ulivi, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. In questa trasferta abruzzese i campioni d’Italia in carica dell’Empoli cercheranno riscatto. La partenza dei ragazzi allenati da Antonio Buscè è stata falsa, ko in casa del Verona neopromosso in categoria e consapevolezza di dover scrivere una nuova storia, dopo la favola della scorsa estate: Scudetto e play off vinti dopo aver riacciuffato d’un soffio la post season, che sembrava sfumata dopo il 5-1 subito a Cagliari nella penultima giornata della regular season.

Il Pescara si riaffaccia in questa stagione nel campionato Primavera 1 ed è chiamato a dimostrare di essere all’altezza della categoria: per gli abruzzesi l’esordio non è stato di certo incoraggiante, con un clamoroso 6-0 incassato sul campo di un Genoa sicuramente più esperto, ma che non rappresenta una delle favoritissime del campionato. Il tecnico Iervese avrà sicuramente da lavorare per forgiare un gruppo che punta come obiettivo fondamentale al mantenimento della categoria.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Pescara Empoli Primavera, match che andrà in scena al centro sportivo Poggio degli Ulivi. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pescara; Colazzilli, Scipione, Postiglione; Mercado, D’Aloia, Staver, Dieye Baka, Kuqi; Patané, Bianuta. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscè con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Hvalic; Rossi, Pezzola, Rizza, Morelli; Indragoli, Fazzini, Asllani; Magazzu, Baldanzi, Ekong.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Poggio degli Ulivi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



