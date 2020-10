Diretta/ Pescara Empoli (Serie B) streaming video e tv: abruzzesi a rischio

DIRETTA PESCARA EMPOLI: ODDO VUOLE RISPOSTE

La diretta Pescara Empoli, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 16.00, presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la terza giornata della Serie B. Dopo il pari all’esordio contro il Chievo, gli abruzzesi sono crollati pesantemente in casa della Reggina e, dopo la salvezza strappata ai rigori ai play out nella scorsa stagione, devono cercare di non farsi risucchiare dopo poche giornate nei bassifondi della classifica. L’Empoli è ambizioso e punta a sua volta al ritorno in Serie A: dopo l’eccellente esordio in casa dei Frosinone, prima della sosta i toscani hanno pareggiato a reti bianche contro il Monza, match senza esclusione di colpi che però non ha regalato gol, con gli azzurri bloccati in attacco ma che hanno messo in mostra una solidità difensiva davvero invidiabile.

DIRETTA PESCARA EMPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Empoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA EMPOLI

Le probabili formazioni di Frosinone Ascoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Oddo con un 4-3-3: Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Maistro, Valdifiori, Omeonga; Galano, Ceter, Di Grazia. Gli ospiti guidati in panchina da Alessio Dionisi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Provedel; Donati, Nikolau, Romagnoli, Pirrello; Stulac, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, La Mantia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Pescara Empoli sono state emesse anche dalla Snai: gli abruzzesi partono sfavoriti con un valore di 2,90 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei toscani vi farebbe guadagnare 3,20 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 2,40 volte l’importo che avrete investito.



