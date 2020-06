Diretta Pescara Empoli/ Streaming video DAZN: toscani per i play off (Serie B)

Pescara Empoli, diretta dall’arbitro Ayroldi, allo stadio Adriatico-Cornacchia ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Abruzzesi beffati in occasione del 2-1 subito in casa del Pisa, i biancazzurri erano riusciti a recuperare in extremis il risultato incassando però il gol di Soddimo al 95′, valso la sconfitta in una partita disputata per 35′ in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Bettella. Restano 5 i punti di vantaggio del Pescara sulla zona play out, una situazione che va comunque tenuta d’occhio considerando che nelle ultime 4 partite di campionato gli abruzzesi hanno ottenuto una sola vittoria e 3 sconfitte. L’Empoli si conferma in crescita dopo aver fermato sullo 0-0 la capolista Benevento, negandogli la possibilità di festeggiare la promozione matematica in Serie A con ben 8 giornate d’anticipo. Con Marino in panchina i toscani hanno trovato finalmente la svolta, a -1 dalla zona play off dove, in caso di qualificazione, l’Empoli potrebbe ricoprire il ruolo di mina vagante, considerando che sulla carta a inizio stagione la squadra era stata costruita per cercare la promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Empoli non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA EMPOLI

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pescara Empoli. Il Pescara allenato da mister Nicola Legrottaglie sarà schierato con un 4-4-2 e questo undici titolare: Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Crecco; Clemenza, Busellato, Kastanos, Memushaj; Pucciarelli, Galano. Risponderà il Venezia allenato da Marino che dovrebbe scegliere un 4-3-3 come modulo di partenza: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Sierralta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Pescara Empoli. Pronostico favorevole alla formazione ospite, il segno 1 è quotato a 3.00, mentre poi si sale a quota 3.25 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Empoli (segno 2) varrebbe 2.35 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 2.05 e l’under 2.5 proposto a 1.70.



