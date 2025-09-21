Diretta Pescara Empoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di Serie B.

DIRETTA PESCARA EMPOLI: OBIETTIVI DIVERSI!

L’intrigante diretta Pescara Empoli si gioca allo stadio Adriatico domenica 21 settembre, con calcio d’inizio alle ore 17:15 per la quarta giornata della Serie B 2025-2026. Se il Delfino guarda alla possibilità di salvarsi, l’Empoli vuole l’immediato ritorno al piano di sopra ma per il momento anche i toscani stanno faticando.

Appena 4 punti per l’Empoli, che dopo aver battuto il Padova all’esordio ha perso a Reggio Emilia per poi pareggiare contro lo Spezia: bisogna invertire la tendenza, in più forse non è buon segnale che 4 dei cinque gol realizzati dalla squadra siano arrivati dallo stesso giocatore, per quanto ottimo sia il suo rendimento.

Del resto comunque il Pescara sta peggio: il Delfino, curiosamente, ha segnato un solo gol in meno dell’Empoli ma ne ha subiti ben 7, questo ha portato a perdere contro Cesena e Mantova prima di fermare il Venezia in casa.

La diretta Pescara Venezia sarà anche una partita speciale per Vincenzo Vivarini, che dai toscani era stato incredibilmente esonerato quando si trovava al quinto posto in Serie B; oggi allena il Delfino dopo l’addio di Silvio Baldini appena dopo la promozione, vedremo come lui e il collega Guido Pagliuca schiereranno le loro squadre per questa partita.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA PESCARA EMPOLI

La diretta Pescara Empoli non sarà garantita sui canali della nostra tv, ma come sempre verrà resa disponibile in diretta streaming video grazie a DAZN e LaBChannel.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA EMPOLI

Nella diretta Pescara Empoli scopriamo un intrigante 3-3-1-3 adottato da Vivarini; la difesa viene formata da Pellacani, Brosco e Corbo davanti a Desplanches, in alternativa Gaetano Letizia che può anche fare il laterale, in mezzo al campo Valzania può prendere il posto di Oliveri affiancando Squizzato e Tommaso Corazza, poi abbiamo Dagasso o Graziani sulla trequarti con Merola o Olzer a destra, Lorenzo Sgarbi o Okwonkwo a sinistra e Tsadjout o Di Nardo nel tridente, modulo che può facilmente diventare anche un 3-4-1-2 a seconda delle varie situazioni nella partita.

Pagliuca invece gioca con il “vero” 3-4-1-2, allargando la posizione di Ceesay (in ballottaggio con Ebuehi) e Elia (o Moruzzi) in un centrocampo completato da Ghion e Gerard Yepes, alle loro spalle abbiamo Franco Carboni, Lovato e Curto davanti a Fulignati mentre davanti Ignacchiti rimane favorito su Ilie e Andrea Orlandi per agire tra le linee della squadra toscana, davanti per l’Empoli ecco il fenomenale ucraino Bogdan Popov, autore di quattro gol e straordinaria scoperta visto che parliamo di un 2007, con lui Stiven Shpendi o Ismael Konate che, almeno per il momento, sembrano partire alla pari nel loro testa a testa.

PESCARA EMPOLI: PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a dare uno sguardo alle quote emesse dalla Snai per quanto riguarda la diretta Pescara Empoli, con gli ospiti che sono favoriti da un valore corrispondente a 2,20 volte la quota versata sul segno 2, laddove il segno 1 per il successo del Delfino vi garantirebbe una vincita che ammonta a 3,25 volte la vostra giocata; identificata dal segno X, l’ipotesi del pareggio con questo bookmaker porta in dote un guadagno equivalente a 3,15 volte la posta in palio.