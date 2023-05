DIRETTA PESCARA ENTELLA/ Video streaming tv: tanti pareggi nel testa a testa (playoff Serie C, 27 maggio)

DIRETTA PESCARA ENTELLA: I TESTA A TESTA

Si avvicina sempre di più la diretta di Pescara Entella, partita che di recente si è giocata molto spesso e che vede un netto dominio del segno X nel bilancio dei precedenti. Sono infatti terminate in pareggio sette delle precedenti dodici partite ufficiali tra Pescara ed Entella, alle elezioni sarebbe la maggioranza assoluta. Restano poi tre vittorie per gli abruzzesi e due per i liguri, dunque abbiamo un leggerissimo vantaggio per il Pescara. Gli ultimi precedenti risalgono allo scorso campionato 2021-2022.

Allora entrambe le compagini erano inserite nel girone B di Serie C, a differenza di quest’anno: non ci sorprende troppo annotare un doppio pareggio, un bel 2-2 a Chiavari nella partita d’andata di lunedì 11 ottobre 2021 e invece uno 0-0 nel match di ritorno, giocato naturalmente a Pescara giovedì 17 febbraio 2022. L’ultima vittoria dell’Entella è un netto 3-0 casalingo di domenica 27 dicembre 2020, per il Pescara invece bisogna risalire fino a sabato 12 dicembre 2015 per trovare l’ultimo successo contro i liguri, che fu un 2-0 casalingo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PESCARA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Entella sarà disponibile via satellite su Sky Sport, con l’alternativa che rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pescara Entella sarà dunque anche in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PESCARA ENTELLA: FATTORE ZEMAN?

Pescara Entella, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Nuovo assalto per Zeman che contro la Virtus Verona ha messo in campo una squadra che ha mantenuto la solita vocazione spettacolare, con la vittoria sugli scaligeri che ha lanciato gli abruzzesi tra le prime 8 dei play off.

Si alza il livello ora per gli abruzzesi con una Virtus Entella che ha rischiato grosso contro il Gubbio, battuto 3-1 ribaltando lo 0-2 dell’andata e consentendo ai liguri, che già avevano perso il primo posto sul filo di lana nella regular season nel testa a testa con la Reggiana, di proseguire il cammino nei play off. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Pescara dopo il pari a reti bianche datato 17 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Entella, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Kraja, Palmiero, Rafia; Merola, Lescano, Delle Monache. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Kraja, Palmiero, Rafia; Merola, Lescano, Delle Monache.

PESCARA ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











