Diretta Pescara Entella/ Streaming video DAZN: che sfida all’Adriatico! (Serie B)

Pescara Entella, diretta dal signor Marini, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Gli abruzzesi hanno saputo riscattare la sconfitta subita all’esordio in campionato in casa della Salernitana, battendo 4-2 tra le mura amiche il Pordenone prima della sosta, e poi ripartendo da un colpo esterno a Cosenza, con i silani battuti 1-2 grazie alle reti messe a segno da Tumminello (purtroppo successivamente infortunatosi in maniera grave) e Galano. Sarà un esame importante quello contro l’Entella che finora ha stupito tutti: tornata in Serie B dopo un solo anno di purgatorio, la formazione di Chiavari ha messo in fila tre vittorie per 1-0 contro Livorno, Cremonese e Frosinone ed è attualmente l’unica squadra a punteggio pieno in Serie B, da sola in testa alla classifica del torneo cadetto.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Entella, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ENTELLA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Pescara Entella, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. 4-3-3 per il Pescara allenato da Luciano Zauri in campo con: Fiorillo, Vitturini, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Pepin, Galano, Maniero, Di Grazia. Risponderà l’Entella allenata da Roberto Boscaglia con un 4-3-1-2: Contini, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti, Mancosu, Morra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Pescara come favorito per la conquista dei tre punti contro l’Entella. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.45, pareggio quotato 3.10 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.00. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.10 per l’over 2.5 e di 1.70 per l’under 2.5.



