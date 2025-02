Diretta Pescara Entella (risultato 0-0): si comincia!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Pescara Entella? Cerchiamo di dare uno sguardo a questa partita. Dal punto di vista disciplinare, il Pescara riceve in media 2.71 cartellini gialli a partita, un dato più alto rispetto ai 2.38 dell’Entella. Questo suggerisce che la squadra abruzzese potrebbe essere più incline a commettere falli o a giocare in modo più aggressivo. Per quanto riguarda i cartellini rossi, entrambe le squadre sono piuttosto disciplinate, con il Pescara che ha una media di 0.08 espulsioni a partita e l’Entella 0.04, indicando che entrambe evitano espulsioni in modo piuttosto consistente.

Nel reparto offensivo, il Pescara conquista in media 6.71 calci d’angolo a partita, un dato superiore ai 5.58 dell’Entella. Questo può suggerire una maggiore propensione della squadra abruzzese a costruire azioni offensive sulle fasce, cercando opportunità tramite i calci d’angolo. L’Entella, pur avendo un numero inferiore di corner, potrebbe cercare di sviluppare il gioco in modo diverso, potenzialmente con un approccio più verticale o centrale. Passiamo adesso al commento live di questa sfida, la diretta di Pescara Entella sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Pescara Entella, dove seguire la partita in streaming video e tv

La diretta Pescara Entella potrà essere seguita sui canali Sky Sport per quanto riguarda la tv, ma anche su tablet e computer in streaming video su SkyGo o NowTv.

Pescara Entella, analisi delle due squadre

La diretta Pescara Entella andrà in scena allo Stadio Adriatico e sarà valida per la 25° giornata del girone B di Serie C, sarà sicuramente la sfida più interessante della giornata mettendo a confronto due squadra che stanno compiendo ottime cose nel corso del campionato anche se lo stato di forma attuale le vede molto lontane, gli ospiti sono nettamente superiori a tutti in questa stagione, sono 1° in classifica con 53 punti e nell’ultima partita hanno vinto 2-0 contro la Pianese, i padroni di casa invece stanno vivendo qualche alto e basso ma sono al 4° posto con 43 punti e nell’ultima partita hanno pareggiato 0-0 contro il Perugia.

Formazioni Pescara Entella, i probabili 22 in campo

Per l’importante diretta Pescara Entella delle 19.30 la squadra di casa dovrebbe essere riconfermata dal tecnico Silvio Baldini sarà quindi schierata con un 4-3-3 con Saio in porta, Letizia, Brosco, Pellacani e Moruzzi in difesa, Valzania, Squizzato e Dagasso in mezzo al campo, e tridente d’attacco composto da Ferraris e Bentivegna sulle fasce e Vergani riferimento offensivo centrale. Gli ospiti guidati da Fabio Gallo dovrebbero rispondere con il solito 3-5-2 con Siaulys tra i pali, Portanova, Tiritiello e Parodi i tre difensori centrali, Di Mario e Bariti gli esterni su tutta la fascia, con Franzoni, Corbari e Di Noia a completare il centrocampo, Guiu con castelli come coppia d’attacco.

Quote Pescara Entella, il possibile risultato finale

La diretta Pescara Entella è una gara difficile da pronosticare ma che sicuramente regalerà spettacolo e divertimento, con tante occasioni da gol, tanti ribaltamenti di fronte e un numero alto di gol alla fine dei 90 minuti, gli ospiti sono i favoriti per via del loro cammino in campionato e la loro serie di 18 partite consecutive in cui hanno portato a casa almeno un punto, sono poi uno dei migliori attacchi della competizione con 37 gol e una delle migliori difese con 14 gol subiti. I padroni di casa invece è da 7 partite che non riescono a vincere e proprio questo potrebbe spingerli a cercare di raggiungere i punti a tutti i costi anche sbilanciandosi e aprendo spazi nella retroguardia. Leggero vantaggio per il segno 1, proposto a 2,50 nelle quote Snai.