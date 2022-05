Diretta Pescara FeralpiSalò/ Streaming video tv: Zauri sfida Vecchi (Playoff Serie C)

DIRETTA PESCARA FERALPISALÒ: DELFINI REDUCI DA DUE PAREGGI

Pescara FeralpiSalò, sarà diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione AIA di Bari. La partita in programma allo stadio Adriatico di Pescara, domenica 8 maggio alle ore 19:00, è valida per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Gli abruzzesi arrivano a questa fase degli spareggi, dopo aver pareggiato in casa contro il Gubbio, partita terminata con il punteggio di 2-2. Grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season, la squadra di Luciano Zauri ha conseguito il passaggio del turno.

DIRETTA/ Cagliari Pescara Primavera (risultato finale 4-3) video tv: chiude Luvumbo!

Dopo un buon campionato disputato, la FeralpiSalò esordisce negli spareggi promozione. La compagine di Stefano Vecchi ha chiuso la stagione regolare al terzo posto nella classifica del Girone A. L’ultimo match disputato dai Leoni del Garda è quello del 24 aprile, in cui la FeralpiSalò ha pareggiato contro il Renate, partita terminata con il risultato di 0-0. La Feralpi è imbattuta dallo scorso 20 marzo.

Diretta/ Pescara Gubbio (risultato finale 2-2) Pontisso completa la rimonta

PESCARA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pescara FeralpiSalò di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta Pescara Feralpisalò in streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

DIRETTA/ Pescara Carrarese (risultato finale 2-2): super Cernigoi, passano i Delfini

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA FERALPISALÒ

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pescara FeralpiSalò di Serie C, nella gara valida per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Luciano Zauri, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Pescara, in vista della sfida con la FeralpiSalò: Sorrentino; Zappella, Drudi, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, D’Ursi, Cernigoi.

L’allenatore della squadra ospite, Stefano Vecchi, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-1-2 . Ecco la probabile formazione titolare della FeralpiSalò, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà contro il Pescara: Liverani; Salines, Damonte, Bacchetti, Brogni; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Miracoli, Luppi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Pescara FeralpiSalò in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa abruzzesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,10, poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio da parte della FeralpiSalò.











© RIPRODUZIONE RISERVATA