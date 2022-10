Diretta/ Pescara Fidelis Andria, streaming video tv: Delfino per la vetta (Serie C)

DIRETTA PESCARA FIDELIS ANDRIA: ABRUZZESI FAVORITI!

Pescara Fidelis Andria, in diretta sabato 15 ottobre alle ore 14.30 presso lo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Una gara fondamentale per entrambe le squadre in campo: i padroni di casa per avvicinarsi e magari conquistare la vetta, gli ospiti per abbandonare l’ultimo posto.

Il Pescara ha raccolto 16 punti nelle prime sette giornate, frutto di cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Delfino nell’ultimo turno ha superato 1-3 il Potenza con una super prestazione. La Fidelis Andria, invece, è a quota 3 punti, raccolti con tre pareggi e quattro sconfitte. I biancazzurri nell’ultimo turno sono stati tramortiti 0-4 dal Catanzaro.

PESCARA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FIDELIS ANDRIA

In attesa della risoluzione degli ultimi ballottaggi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pescara Fidelis Andria. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il solito 4-3-3: Plizzari, Cancellotti, Boben, Brosco, Milani, Mora, Palmiero, Kraja, Desogus, Lescano, Cuppone. Passiamo adesso al probabile undici degli ospiti, in campo con il 3-5-2: Zamarion, Delvino, Dalmazzi, Milillo, Fabriani, Urso, Arrigoni, Candellori, Hadziosmanovic, Bolsius, Orfei.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pescara Fidelis Andria non lasciano spazio a dubbi: i padroni di casa sono nettamente favoriti. Prendiamo come riferimento le quote di Eurobet: la vittoria del Pescara è data a 1,35, il pareggio è quotato 4,25, mentre il successo della Fidelis Andria paga 8,50 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,80 e Over 2,5 a 1,90. Più squilibrate Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,62.

