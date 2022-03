Diretta/ Pescara Fiorentina streaming video tv: occasione Viola (Primavera)

DIRETTA PESCARA FIORENTINA PRIMAVERA: PER AQUILANI TURNO FACILE…

Pescara Fiorentina, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 15.00 presso il Delfino Training Center sarà una sfida valevole per la 23^ giornata di Primavera 1. Occasione Viola dopo aver agganciato il quarto posto ed essersi insidiata in zona play off: la formazione di Alberto Aquilani battendo il Verona in casa ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva ed ora proverà a sfruttare l’incrocio proposto dal calendario con l’ultima della classe.

Pescara ormai rassegnato alla retrocessione con soli 8 punti fin qui racimolati, anche se nelle ultime due sconfitte esterne contro Torino e Roma gli abruzzesi hanno dimostrato di voler vendere cara la pelle. All’andata la Fiorentina ha dovuto a sua volta sudare ma ha comunque fatto bottino pieno battendo 2-1 il Pescara, decisivi per il successo viola un autogol di Palmentieri e una rete di Egharevba.

DIRETTA PESCARA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Fiorentina Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Delfino Training Center. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Andonov; Gentile, Krastev, Frison, Favasuli; Corradini, Bianco; Di Stefano, Amatucci, Seck; Munteanu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.



