Diretta/ Pescara Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: abruzzesi in crisi

DIRETTA PESCARA FROSINONE: ODDO IN CERCA DI RISCATTO!

Pescara Frosinone, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 16.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Abruzzesi in crisi con tre sconfitte consecutive subite in campionato, in particolare molto pesante quella contro il Venezia nel turno infrasettimanale. Quattro gol incassati contro i lagunari e una situazione ora da tenere sotto controllo, con la panchina di Oddo che potrebbe traballare. Dopo l’ultimo ko in Pescara è rimasto da solo in fondo alla classifica del torneo cadetto con un solo punto conquistato, l’esame all’orizzonte è inoltre severo perché il Frosinone nelle ultime giornate si è dimostrato in gran ripresa. Certo, nel turno infrasettimanale i Ciociari hanno perduto una grande occasione, non andando oltre il pari a reti bianche contro un’Entella che si è difesa strenuamente, resistendo agli attacchi gialloazzurri. Nelle ultime tre partite il Frosinone non ha incassato neanche un gol, sicuramente un dato confortante per Nesta sul piano della solidità.

DIRETTA PESCARA FROSINONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Frosinone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FROSINONE

Le probabili formazioni di Pescara Frosinone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Oddo con un 4-3-2-1: Fiorillo; Balzano, Drudi, Bocchetti, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Memushaj; Galano; Capone, Bocic. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Nesta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto; Novakovich, Ciano.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Pescara Frosinone secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa abruzzesi partono sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,90, mentre poi si sale a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2,55 volte la posta in palio in caso di successo dei ciociari per chi avrà puntato sul segno 2.



