Diretta/ Pescara Gelbison streaming video tv: scontro infuocato (Serie C)

DIRETTA PESCARA GELBISON: GLI ABRUZZESI PUNTANO LA VETTA!

Pescara Gelbison, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Una delle sfide più interessanti della giornata di terza serie, con il Delfino alla ricerca di punti importanti per continuare la caccia al Catanzaro capolista.

Il Pescara è situato al terzo posto con 26 putni in undici partite, frutto di otto vittorie, due pareggi e una sconfitta. I biancazzurri sono reduci da due vittorie di fila, l’ultima per 1-2 sul campo della Juve Stabia. La Gelbison, invece, è a quota 16 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. I rossoblu sono reduci da due pareggi di fila, l’ultimo per 0-0 contro la Fidelis Andria.

PESCARA GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pescara Gelbison sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA GELBISON

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pescara Gelbison al via tra pochi minuti. Partiamo dal Delfino, schierato con il 4-3-3: Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Milani, Gyabuaa, Palmiero, Mora, Kolaj, Lescano, Cuppone. Passiamo adesso alla formazione ospite, in campo con il classico 3-5-2: D’Agostino, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Nunziante, Graziani, Papa, Fornito, Onda, Sorrentino, Faella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pescara Gelbison vedono nettamente favorita la compagine di casa. Scopriamo l’1-X-2 grazie ai numeri forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Pescara è a 1,57, il pareggio è quotato 3,65, mentre il successo della Gelbison è a 5,50. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: Over 2,5 a 2,10 e Under 2,5 a 1,65. Molto simili le quote di Gole No Gol, rispettivamente 2,05 e 1,68.

