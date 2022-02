Diretta Pescara Genoa Primavera/ Streaming video tv: Grifone favorito sul Delfino

DIRETTA PESCARA GENOA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI

Pescara Genoa Primavera, in diretta sabato 12 febbraio alle ore 14:30, è valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Il Delfino è reduce dalla sconfitta subita in casa del Bologna, gara terminata con il punteggio di 2-0. Per la squadra allenata da Pierluigi Iervese si è trattata della quattordicesima sconfitta in campionato, con l’unica vittoria arrivata contro il Napoli, lo scorso 27 settembre. Il Pescara è ultimo in classifica con 5 punti, in piena zona retrocessione.

Il Genoa Primavera arriva alla sfida contro il Pescara, dopo la sconfitta subita contro la capolista Roma, in cui ha perso con il punteggio di 1-0. Per la squadra allenata da Luca Chiappino si è trattato del secondo passo falso nelle ultime cinque giornate, dopo quello contro il Napoli. I rossoblù occupano la decima posizione in classifica con 25 punti, a due lunghezze di distanza dalla zona playoff. Nella gara di andata, il Genoa si è imposto sul Pescara con un netto 6-0.

PESCARA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Genoa Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA GENOA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pescara Genoa Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore degli abruzzesi, Pierluigi Iervese, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione del Pescara Primavera: Locatelli; Longobardi, Kuqi, Postiglione, Stampella, Madonna, Scipione, Scipioni, Lazcano, Mehic Dino, Mehic Amer.

Luca Chiappino, tecnico del Genoa Primavera, dovrebbe rispondere schierando i suoi ragazzi con il consueto modulo di partenza, il 3-4-1-2. Ecco la probabile formazione genoana, in vista della trasferta che si disputerà sul campo del Pescara: Corci; Boci, Cenci, Calvani, Palella, Sahli, Marcandalli, Besaggio, Gjini, Vassallo, Buksa.



