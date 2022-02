DIRETTA/ Pescara Gubbio video streaming tv: questo è solo il sesto incrocio

DIRETTA PESCARA GUBBIO: I TESTA A TESTA

Pescara Gubbio si gioca tra poco, e sarà soltanto la sesta volta in contesti ufficiali: le due società per di più si sono affrontate per le prime due volte alla fine degli anni Quaranta, il che ovviamente rende le sfide recenti davvero rare. Per la precisione, c’era stato un doppio confronto nel 2011-2012: una doppia vittoria che il Delfino aveva colto nel campionato di Serie B, con successo all’Adriatico che era maturato grazie ai gol di Antonio Balzano e Ciro Immobile (in mezzo il rigore di Mattia Graffiedi) nella stagione in cui Zdenek Zeman aveva dominato la cadetteria con una squadra che oltre all’attuale bomber della Lazio poteva contare su Lorenzo Insigne e Marco Verratti, ma anche Marco Sansovini.

Se le prime quattro partite erano state vinte dal Pescara, lo scorso 28 settembre il Gubbio ha finalmente spezzato questa serie: non è riuscito a vincere al Barbetti, ma ha comunque ottenuto un pareggio per 2-2. Nel primo tempo egubini subito in vantaggio con l’autorete di Mirko Drudi, ma era arrivato il pareggio di Luca Clemenza; poi nella ripresa il rigore di Andrea Cittadino aveva riportato avanti il Gubbio, ma ancora Clemenza aveva sigillato il definitivo pareggio in una partita molto bella. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESCARA GUBBIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Gubbio è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PESCARA GUBBIO: IL DELFINO CI CREDE!

Pescara Gubbio, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Abruzzesi ancora in ritardo in classifica nonostante 8 risultati utili consecutivi messi in fila: l’ultimo pareggio interno contro la Carrarese ha di nuovo però rallentato la rincorsa dei biancazzurri verso il terzo posto, sempre a 5 lunghezze di distanza, costringendoli a subire l’aggancio dell’Entella in quarta piazza.

Il Gubbio dalla sua ha sprecato una buona chance nell’ultima trasferta di Fermo, pari subito in rimonta dopo un buon primo tempo e clamorosa occasione sciupata con un rigore di Sarao sbagliato al 97′, con la vittoria andata così conseguentemente in fumo. Match d’andata in Umbria terminato con il punteggio di 2-2, le due squadre a Pescara non si affrontano dal 19 novembre 2011 in Serie B, con gli abruzzesi che riuscirono a imporsi vincendo 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Pescara Gubbio, match che andrà in scena all’Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Tazzer, Signorini, Migliorini, Formiconi; Di Noia, Malaccari, Cittadino; Arena, Spalluto, Sarao.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Adriatico-Cornacchia di Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



