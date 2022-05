Diretta/ Pescara Gubbio streaming video tv: Delfini favoriti (Serie C)

DIRETTA PESCARA GUBBIO: ABRUZZESI FAVORITI!

La diretta di Pescara Gubbio, partita valida per il secondo turno della fase a gironi dei play-off di Serie C, andrà in scena mercoledì 4 maggio a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Adriatico. Le due squadre si affronteranno dopo avere eliminato all’esordio le loro prime avversarie. I Delfini hanno ottenuto un pari (risultato finale 2-2), che è stato sufficiente loro per passare, contro la Carrarese. Gli umbri invece hanno conquistato una vittoria di misura (risultato finale 1-0) contro la Lucchese.

Diretta/ Gubbio Lucchese (risultato finale 1-0): gol di Arena nel recupero!

Il favore dei pronostici è dalla parte degli abruzzesi, che hanno concluso la stagione regolamentare del campionato con un migliore piazzamento: loro quinti, mentre gli avversari settimi. Il vantaggio in questione gli permetterà di avere a disposizione due risultati utili su tre, oltre che di disputare la gara secca tra le mura amiche. I rossoblù, da parte loro, hanno però dimostrato di volere giocarsela fino alla fine, per cui l’esito della partita non è scontato.

DIRETTA/ Pescara Carrarese (risultato finale 2-2): super Cernigoi, passano i Delfini

DIRETTA PESCARA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pescara Gubbio, valida per i play-off di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Montevarchi Gubbio esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

DIRETTA/ Pescara Sassuolo Primavera (risultato 1-0) streaming: la decide Lazcano

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Pescara Gubbio rivelano che i padroni di casa potrebbero effettuare qualche cambio per migliorarsi in vista del secondo turno dei play-off, mentre gli ospiti dovrebbero confermare l’undici vincente visto all’esordio. Il tecnico degli abruzzesi Luciano Zauri potrebbe optare per un 4-3-2-1 così strutturato: Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Pontisso, De Risio, Pompetti; Clemenza, D’Ursi; Ferrari. Il tecnico degli umbri Vincenzo Torrente invece sceglierà un 4-3-3 simile a questo: Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Cittadino, Spalluto; Signorini, Malaccari, Bulevardi; Di Noia, Arena, Mangni.

QUOTE PESCARA GUBBIO

Le quote della diretta Pescara Gubbio, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, sembrano designare una favorita in modo piuttosto chiaro. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti offerto a 1.77. Un segno che lascia poco spazio alle interpretazioni. Il successo ospite, con il segno 2, si trova invece a 4.60. Infine, c’è una quota di 3.35 per il pareggio con il segno X.











© RIPRODUZIONE RISERVATA