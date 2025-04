DIRETTA PESCARA GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri alla mano e vediamo di analizzare la diretta di Pescara Gubbio da un punto di vista differente: Gli abruzzesi segnano di più (1.38 gol a partita contro 1.15) e mantengono una media reti subite comunque accettabile (0.97), a conferma di una squadra che riesce ad avere un buon bilanciamento. L’Arezzo, invece, costruisce la sua forza soprattutto sulla fase difensiva: subisce meno (0.94 gol di media), ha collezionato ben 17 clean sheet stagionali (contro i 10 del Pescara), eppure ha vinto lo stesso numero di partite. Segno che spesso punta a contenere e colpire in maniera cinica. Le statistiche sui gol parlano chiaro: il Pescara è meno costante nei match ad alto punteggio (solo il 32.35% delle sue gare finisce in Over 2.5), mentre l’Arezzo sorprende con un dato più alto (55.88%), frutto probabilmente di gare più aperte nella seconda parte di stagione.

DIRETTA/ Pescara Arezzo (risultato finale 0-1) video streaming tv: la decide Tavernelli! (9 aprile 2025)

Anche la percentuale di partite con entrambe le squadre a segno sorride agli ospiti. Dal punto di vista disciplinare, c’è equilibrio: entrambe le squadre hanno un comportamento simile in termini di cartellini, con il Pescara leggermente più nervoso (più rossi e più falli complessivi). Curioso il dato sui corner: gli abruzzesi conquistano in media 6.47 corner a gara, un numero molto alto, che denota grande pressione offensiva e propensione al gioco sulle fasce. L’Arezzo si ferma a 5.21. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Gubbio Ascoli (risultato finale 0-0) video streaming: palo di Di Massimo! (Serie C, 5 aprile 2025)

DIRETTA PESCARA GUBBIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Pescara Gubbio è su Sky e per tutti gli abbonati all’emittente satellitare. Si potrà vedere la partita una volta iscritti in televisione sintonizzando l’apparecchio sul canale Sky Sport 254. Altrimenti basterà accedere all’app di Sky Go per lo streaming del match.

PESCARA GUBBIO, MANTENERE I PROPRI PIAZZAMENTI

Si parte domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00 con la diretta Pescara Gubbio. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i Delfini cercheranno di uscire ancora una volta dalla crisi che li sta colpendo e che li ha portati in quinta posizione con cinquantotto punti. L’Arezzo, grazie a tre vittorie consecutive coincidenti con altrettante sconfitte degli abruzzesi e l’ultima delle quali ad opera degli stessi toscani, è tuttavia riuscito a raggiungere il Pescara ed a scavalcarlo per scontri diretti, forzando i biancazzurri a dover affrontare tutti i turni dei playoff per acciuffare la promozione in Serie B se dovesse concludersi in questo modo la stagione in corso.

Diretta/ Pineto Pescara (risultato finale 1-0): la decide Chakir! (Serie C, 4 aprile 2025)

Dal canto suo il Gubbio ha bisogno di confermarsi nella parte sinistra della graduatoria essendo adesso in decima posizione con quarantacinque punti. Gli umbri arivvano dal pareggio a reti inviolate maturato in casa contro l’Ascoli e devono guardarsi le spalle dalle inseguitrici come il Pontedera, il Carpi e pure il Perugia. Davanti invece i Lupi avrebbero sempre l’occasione di superare il Rimini e la Pianese nelle tre giornate finali che si stanno disputando.

PESCARA GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Staremo a vedere se il tecnico Silvio Baldini deciderà di riconfermare o meno il 4-3-3 con Plizzari, Pierozzi, Brosco, Crialese, Letizia, Valzania, Squizzato, Dagasso, Merola, Alberti e Cangiano se parliamo di probabili formazioni per la diretta Pescara Gubbio vista la crisi di risultati che stanno ancora affrontando i suoi. Uno speculare modulo 4-3-3 con Venturi, Zullu, Tozzuolo, Rocchi, Corsinelli, Proietti, Rosaia, Iaccarino, Spina, Tommasini e D’Ursi utilizzato anche nel pari contro l’Ascoli potrebbe invece essere la soluzione adottata da mister Fontana per schierare gli ospiti in campo dall’inizio.