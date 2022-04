Diretta/ Pescara Imolese streaming video tv: ospiti per la salvezza (Serie C)

DIRETTA PESCARA IMOLESE: FACILE PER GLI ABRUZZESI

La diretta di Pescara Imolese, partita valida per l’ultima giornata del campionato di Serie C, andrà in scena sabato 23 aprile a partire dalle ore 17.30. Allo Stadio Adriatico si affrontano due squadre che chiuderanno la stagione in posizioni opposte. I padroni di casa, infatti, sono pronti per andare ai play-off. Dal risultato odierno però dipenderà il piazzamento. L’obiettivo è quello di approdare al terzo posto in modo da partire dalle fasi Nazionali. Gli ospiti, invece, al momento si trovano al penultimo posto e vogliono salire il più possibile per disputare i play-out, ormai inevitabili, da favoriti.

La classifica vede dunque etra-favoriti i Delfini, che nelle ultime giornate hanno collezionato due vittorie contro Pistoiese e Grosseto. Anche i rossoblù, però, sono reduci da un successo, quello contro la Vis Pesaro. Entrambe vogliono chiudere in bellezza questa stagione regolamentare, seppure dovranno disputare rispettivamente play-off e play-out.

DIRETTA PESCARA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pescara Imolese non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per l’ultima giornata di Serie C nel suo palinsesto: Pescara Imolese sarà disponibile esclusivamente in diretta streaming. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Pescara Imolese rivelano che ci sarà qualche assenza con cui fare i conti. Esse però non riguardano i padroni di casa, che avranno tutti a disposizione. Anzi, ritroveranno anche De Risio dopo la squalifica, oltre a Delle Monache, rientrato da Coverciano. È per questo motivo che il tecnico Luciano Zauri potrebbe tornare al 4-3-3: Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Frascatorie; De Risio, Pontisso, Pompetti; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. Gli ospiti invece dovranno fare a meno degli squalificati Monduzzi e Lombardi. Il tecnico Gaetano Fontana dunque opterà per un 4-3-1-2 così strutturato: Rossi; Angeli, Rinaldi, Vona, Liviero; Romano, D’Alena, Benedetti; Boscolo; Padovan, Belloni.

QUOTE PESCARA IMOLESE

Le quote della diretta Pescara Imolese, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i Delfini dati i piazzamenti in classifica delle due squadre. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 1,37. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 4,25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è quotato a 6,85.











