Diretta Pescara Juventus Primavera/ Streaming video tv: riscatto bianconero?

Pescara Juventus Primavera è in calendario alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, venerdì 18 ottobre 2019, come anticipo che aprirà la quinta giornata del campionato Primavera 1. La diretta si presenta con una situazione che a livello di prima squadra sarebbe inimmaginabile. Le due formazioni infatti sono appaiate a quota 3 punti in classifica, frutto di un inizio di campionato non esaltante, anzi francamente deludente per quanto riguarda la Juventus, che in questo momento sarebbe invischiata nella lotta per non retrocedere – fatto che in casa bianconera fa notizia ad ogni livello. I risultati dell’ultimo turno disputato prima della sosta sono molto eloquenti delle difficoltà che Pescara e Juventus Primavera condividono. Gli abruzzesi infatti sono stati sconfitti per 5-2 dall’Atalanta campione d’Italia in carica, ma pure la Juventus ha incassato cinque gol perdendo per 5-1 sul campo della grande rivale Inter. Oggi c’è l’occasione per il riscatto, ma chi saprà coglierla?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Pescara Juventus Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA JUVENTUS PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Pescara Juventus Primavera. Partita speciale per Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara Primavera che dovrebbe proporre come modulo il 3-5-2 imperniato su una coppia d’attacco che dovrebbe essere formata da Gomes e Pavone. In difesa ipotizziamo Cipolletti, Mané e Camilleri davanti al portiere Sorrentino, mentre i possibili titolari a centrocampo sono Martella, Masella, Tringali, Palmucci e Mercado. Grande curiosità per quanto riguarda la Juventus di Lamberto Zauli, atteso ad alcuni cambiamenti dopo la batosta contro l’Inter. In attacco scalpita in particolare Petrelli, così come Leone a centrocampo. Vedremo anche se ci saranno novità tattiche rispetto al 4-3-1-2 in questa partita che la Juventus deve vincere per risollevarsi dai bassifondi.



