Diretta/ Pescara Juventus U23 (risultato 0-0) video streaming: fase di studio!

DIRETTA PESCARA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo Stadio Adriatico di Pescara, i padroni di casa ospitano la Juventus Next Gen in questa gara valida per la prima giornata del Girone B, del campionato di Serie C. I bianconeri giocano per la prima volta in questo nuovo girone da quando sono stati fondati, ed il Delfino non vuole fare sconti a nessuno, cominciando con il piede giusto, puntando la Serie B.

Partono forte i piemontesi, con Mbangula che prova il traversone sull’out di sinistra e la difesa abruzzese che è costretta ad allontanare mettendoci una pezza. Al quinto minuto si fa vedere anche la formazione allenata da Zeman, con Tunjov che prova la conclusione dalla distanza ma senza precisione. Garofani era sulla traiettoria e guarda la sfera uscire.

DIRETTA PESCARA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Per raccontare la diretta di Pescara Juventus U23 impieghiamo veramente poco tempo: la partita infatti non ha alcun precedente. Dalla sua fondazione, che risale ormai già al 2018, la squadra bianconera – che da quest’anno non sarà più “sola”, visto che anche l’Atalanta ha fatto la sua formazione giovanile per la Serie C – ha sempre militato nel girone A, ma in questa stagione è stata spostata e dunque si troverà a competere con avversarie che, in termini generali, non ha mai affrontato se non eventualmente in partite di Coppa Italia. Il Pescara, per l’appunto, è una di queste: anche il Delfino ha una storia curiosa che riguarda l’inserimento nei gironi.

Nell’anno post-retrocessione è stato nel girone B, poi spostato nel competitivo C in cui è comunque riuscito a giocare i playoff, infine tornato nel B: l’altra curiosità è che Zdenek Zeman, nipote di quel Cestmir Vycpalek ancora oggi tra gli allenatori più amati nella storia della Juventus, incrocia i bianconeri anche in Serie C: la storia che lega il boemo ai bianconeri è agrodolce, potremmo dire così, ora Zeman che sogna un’altra promozione con il Pescara proverà a frenare la squadra di Massimo Brambilla, che per il secondo anno consecutivo siede sulla panchina della Juventus U23 (o Next Gen che dir si voglia) e proverà a catturare almeno i playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

PESCARA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pescara Juventus U23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Juventus U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pescara Juventus U23, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Questa sarà la prima volta in cui queste due squadre si sfideranno, dato che non si sono mai incontrate dal 2018, anno di fondazione della Juventus Next Gen, che nella scorsa stagione non è riuscita a qualificarsi per i playoff, ma ha raggiunto la finale della Coppa Italia di categoria, dove è stata sconfitta dal Vicenza.

Sia il Pescara che la Juventus Next Gen hanno l’obiettivo di iniziare la stagione con il piede giusto, cercando di riscattare la prestazione della stagione precedente. Nel caso del Pescara, la delusione è stata l’eliminazione alle semifinali della fase nazionale dei playoff promozione per mano del Foggia. Gli abruzzesi devono riscattare anche la pesante sconfitta subita nel preliminare di Coppa Italia, con i 6 gol incassati dalla Reggiana neopromossa in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Pescara Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Pierno, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Manu, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Cangiano. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Garofani; Savona, Poli, Huijsen; Mulazzi, Maressa, Nonge, Hasa, Turicchia; Mbangula, Cerri.

PESCARA JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











