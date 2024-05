DIRETTA/ Pescara Juventus U23 video streaming tv: che spettacolo in stagione! (Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA PESCARA JUVENTUS U23: TESTA A TESTA

Sfida di un certo fascino, anche se naturalmente dovuto ai precedenti con la prima squadra bianconera, la diretta di Pescara Juventus U23 però adesso ci impone di ricordare cosa sia successo in stagione tra gli abruzzesi e la Next Gen della Vecchia Signora. Allo stadio Adriatico bisogna in realtà tornare fino a sabato 2 settembre 2023, perché la partita caratterizzò la prima giornata di campionato: fu un grande giorno per il Pescara, che si impose con un netto 3-1 grazie alla doppietta di Luigi Cuppone e al gol di Federico Accornero, prima della rete di Simone Guerra, che tuttavia servì solamente per salvare l’onore degli ospiti bianconeri.

Passaggio poi in inverno per la partita di ritorno di domenica 7 gennaio scorso allo stadio Giuseppe Moccagatta, casa della Juventus U23 che vinse il match con un pirotecnico 4-3: per i bianconeri andarono a segno Samuele Damiani, Livano Comerencia e per due volte Simone Guerra, mentre non servirono al Pescara i gol segnati da Gianmarco Cangiano, Luigi Cuppone e infine su rigore da Georgi Tunjov. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA PARTITA PESCARA JUVENTUS U23 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta della partita tra Pescara e Juventus U23 sarà trasmessa sulla pay TV satellitare. Gli abbonati ai canali di Sky Sport potranno seguire la trasmissione televisiva del match, mentre coloro che preferiscono lo streaming potranno accedere alla diretta tramite l’app Sky Go o su Now TV.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Pescara Juventus U23 vedrà affrontarsi due squadre arrivate al momento della stagione. Il Pescara ha iniziato il cammino nei play off pareggiando con il Pontedera, ottenendo la qualificazione ma evidenziando anche alcuni problemi. Inoltre, in casa il Pescara non ha reso al meglio, classificandosi nono considerando solo le partite interne. Tuttavia, la squadra è al completo e non può permettersi errori contro la Juventus U23.

La Juventus U23 ha concluso una stagione eccellente, terminando al settimo posto. Ha dimostrato il proprio valore costantemente durante tutto il campionato, ottenendo risultati convincenti nelle ultime partite, con quattro vittorie nelle ultime sei partite contro Fermana, Pineto, Arezzo e Virtus Entella. La squadra è in buona forma e ha sconfitto l’Arezzo nel primo turno dei play off con una vittoria per 2-0. Tuttavia, per questo secondo match la squadra dovrà fare a meno di Poli e Garofani.

PESCARA JUVENTUS U23 PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Pescara Juventus U23 può essere anticipata cercando di scoprire le probabili formazioni che i due allenatori decideranno di schierare. Emmanuel Cascione schiererà il Pescara col consueto 4-3-3, Plizzari estremo difensore e i quattro di difesa saranno Pierno, Brosco, Di Pasquale e Milani. A centrocampo ci sarà spazio per De Marco, Dagasso e Meazzi mentre nel tridente offensivo partiranno dal 1′ Merola, Cuppone e Capone. Per quanto riguarda la Juventus U23, Massimo Brambilla partirà con un 3-4-2-1 con Daffara portiere titolare e difesa a tre con Savona, Stramaccioni e Pedro dal 1′. Per il centrocampo Mulazzi, Damiani, Saliifou e Rouhi saranno i titolari, mentre Nonge, Sekulov dovranno supportare il centravanti Anghelé.

PESCARA JUVENTUS U23 LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Esaminiamo le quote per le scommesse relative alla partita in diretta tra Pescara e Juventus U23. Secondo l'agenzia Snai, il Pescara è leggermente favorito, con la vittoria quotata a 1.80, mentre il pareggio è valutato a 3.55. La quota per la vittoria della Juventus U23 in trasferta, invece, è stata fissata a 3.85.











