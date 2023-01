Diretta/ Pescara Latina streaming video tv: abruzzesi discontinui (Serie C)

DIRETTA PESCARA LATINA: ABRUZZESI FAVORITI

Pescara Latina, in diretta sabato 7 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Abruzzesi discontinui nell’ultimo periodo con 4 sconfitte subite nelle ultime 5 sfide di campionato e ormai staccati nella corsa alla Serie B, con i ritmi di Catanzaro e Crotone al momento insostenibili per il Pescara lontano rispettivamente 16 e 10 punti dal primo e dal secondo posto nel girone C, pur mantenendo 6 lunghezze di vantaggio sulla Juve Stabia quarta.

Il Latina a quota 27 punti resta nel gruppo al confine della zona play off, dopo 2 vittorie consecutive i pontini sono crollati nell’ultimo match del 2022, cedendo in casa con un pesante 1-5 al Foggia. Le due formazioni non si affrontano a Pescara dai tempi della Serie B, 1-1 l’ultimo risultato il 20 maggio 2016 all’Adriatico, mentre al 19 ottobre 2013 risale l’ultimo successo pontino, 0-1 sempre in B. Nel match d’andata è stato però il Pescara a passare in casa dei nerazzurri col punteggio di 1-2.

PESCARA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Latina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Latina, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Crescenzi, Kraja, Palmiero, Mora, Delle Monache, Lescano, Tupta. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cardinali, Giorgini, De Santis, Esposito, Di Livio, Sannipoli, Amadio, Riccardi, Tessiore, Fabrizi, Carletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA LATINA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.40.











