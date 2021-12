Diretta/ Pescara Lecce (Primavera) streaming video tv: scontro salvezza

DIRETTA PESCARA LECCE PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI

Pescara Lecce, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo De Cecco, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Scontro salvezza tra due squadre che si trovano però in situazioni diametralmente diverse a livello di classifica. Il Pescara resta inchiodato al fondo della classifica dopo aver subito l’ennesima sconfitta sul campo del Milan, un poker che ha confermato le difficoltà difensive degli abruzzesi che hanno già incassato 31 gol in 13 partite.

DIRETTA/ Juventus Cagliari Primavera video streaming tv: arbitra Gioele Iacobellis

Il Lecce è invece reduce da quella che è stata probabilmente la vittoria più importante della sua stagione, l’1-0 interno contro un’Inter che nel Salento ha dovuto raffreddare le sue ambizioni di rimonta verso la parte alta della classifica. Il Lecce è stato concreto e pur restando al terzultimo posto in classifica vede la salvezza diretta lontana solo 3 lunghezze, interrompendo un digiuno dalla vittoria che era durato ben 10 partite.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI/ Quote: centrocampo decimato per Mazzarri

DIRETTA PESCARA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Pescara Lecce, match che andrà in scena al De Cecco di Città Sant’Angelo. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lucatelli, Staver, Sakho, Scipione, Longobardi, Sanogo, Kuqi, Dagasso, Galfano, Blanuta, Caliò. Risponderà il Lecce allenato da Vito Grieco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Lemmens, Basic, Nizet, Ciucci; Salomaa, Canellas, Macrì; Mommo, Burnete, Vulturar.

Lecce Vicenza rinviata/ Allarme Covid, non si gioca: quando si può recuperare?

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo De Cecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA