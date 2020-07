Diretta Pescara Livorno/ Streaming video Dazn, quote e risultato live (Serie B)

Pescara Livorno, in diretta dallo stadio Adriatico-Cornacchia sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Occasione da non sbagliare per nessun motivo per il Pescara che continua a mancare opportunità e soprattutto a perdere partite chiave. Venerdì scorso a Trapani gli abruzzesi hanno mancato un altro scontro diretto e ora sono a -3 dalla zona salvezza diretta e soprattutto con 2 soli punti di vantaggio sul Cosenza e su un terzultimo posto che a fine campionato significherebbe retrocessione in Serie C senza passare dai play out. Contro il Livorno però i biancazzurri non potranno fallire la chance a disposizione, già matematicamente retrocessi da tempo gli amaranto stanno chiudendo la regular season in caduta libera, come dimostrato anche dall’ultimo 1-5 interno subito contro il Crotone. Staccato di 17 punti dal penultimo posto, il Livorno non vede l’ora di chiudere una stagione nera per provare a ripartire per quella che si prospetta come l’ennesima rivoluzione, anche societaria, per il club labronico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Livorno non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LIVORNO

Le probabili formazioni del match tra Pescara e Livorno presso lo stadio Adriatico-Cornacchia. I padroni di casa del Pescara allenato da Andrea Sottil scenderanno in campo scegliendo un 3-4-2-1 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Busellato, Memushaj, Masciangelo; Clemenza, Bocic; Maniero. Il Livorno guidato in panchina da Antonio Filippini risponderà invece con un 3-5-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Neri; Boben, Bogdan, Maire Sainte; Morelli, Awua, Luci, Agazzi, Porcino; Murilo, Pallecchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Pescara Livorno. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,20, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Livorno già retrocesso (segno 2) varrebbe ben 9,25 volte la posta in palio.



