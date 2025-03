DIRETTA PESCARA LUCCHESE, TOSCANI VICINI ALL’USCITA DAI PLAYOUT

Anticipo alle ore 20:30 con la diretta Pescara Lucchese di venerdì 7 marzo 2025. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i padroni di casa tenteranno di evitare nuovi rallentamenti dopo il tracollo delle ultime settimane che li ha visti sprofondare al quarto posto con cinquantuno punti, perdendo diverso terreno dalla vetta della classifica del girone B. Reduci dal pareggio ottenuto contro la Spal, i Delfini hanno bisogno di ritrovare continuità visto che da qualche turno sembravano poter essere in grado di uscire dalla crisi che li ha colpiti dovendo prestare anche grande attenzione alle inseguitrici come la Vis Pesaro, alle sue spalle e a distanza di un solo punto.

Pescara Spal (risultato finale 1-1) video streaming tv: delfini tra i fischi (Serie C, oggi 1 marzo 2025)

Discorso ben diverso invece per i toscani, sedicisimi con trentuno punti ma ormai vicinissimi ad abbandonare la prima casella valida per i playout. La Lucchese è infatti in serie positiva da quattro partite ed arriva dal pareggio maturato in casa contro il Carpi, portandosi così ad una sola lunghezza di distacco dal Perugia. Le Pantere, in caso di successo, avrebbero inoltre l’occasione di scavalcare il terzetto formato da Carpi, Campobasso ed Ascoli potendo addirittura agganciare il Gubbio, ora undicesimo. E’ comunque necessario mantenere la concentrazione e non dare nulla per scontato, guardando quindi solo in un secondo momento ai risultati degli altri campi.

Diretta/ Lucchese Carpi (risultato finale 2-2): Magnaghi, poi Cortesi! (Serie C, oggi 1 marzo 2025)

DIRETTA PESCARA LUCCHESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi comodamente seguire la diretta Pescara Lucchese sul canale Sky Sport 255 del tuo televisore se sei regolarmente abbonato a Sky. Gli iscritti possono infatti adoperare in alternativa l’applicazione denominata Sky Go e guardare il match in streaming.

PESCARA LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile riconferma del 4-3-3 con Plizzari, Pellacani, Brosco, Lancini, Moruzzi, Valzania, Squizzato, Dagasso, Bentivegna, Tonin e Cangiano per il tecnico Silvio Baldini nelle probabili formazioni della diretta Pescara Lucchese. Detto dei padroni di casa, il rientrante mister Gorgone potrebbe a sua volta impiegare nuovamente il modulo 3-4-1-2 sin dall’inizio delle ostilità con Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Germignani, Catanese, Visconti, Antoni, Saporiti, Magnaghi e Selvini ricordando che entrambe le compagini vengono in ogni caso da un pareggio.

Video/ Sestri Levante Lucchese (1-1) gol e highlights: Rizzo e poi Brunet! (23 febbraio 2025, Serie C)

DIRETTA PESCARA LUCCHESE, LE QUOTE

I bookmakers non sembrano esitare particolarmente nell’indicare un possibile favorito per la diretta Pescara Lucchese nelle quote fornite in questi giorni. Il successo dei Delfini e quindi l’1 viene pagato ad appena 1.41 per esempio da Bwin, che vede quindi spacciati in partenza i toscani a giudicare dal 2 fissato appunto addirittura a 6.50. La via di mezzo è rappresentata in questo caso dal pareggio, con l’x quotato infatti ad un interessante 3.90 per chi non volesse azzardare troppo.