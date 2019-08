Diretta Pescara Mantova/ Streaming video tv: risultato scontato? (Coppa Italia)

Pescara Mantova, in diretta domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una delle sfide relative al secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Gli abruzzesi ripartono dopo la delusione patita nella scorsa stagione, con la sconfitta in casa nei play off contro il Verona che ha sbarrato la strada verso un ritorno in Serie A che era sembrato probabile, visto come si era messa la griglia degli spareggi. Il Mantova si presenta al secondo turno di Tim Cup da outsider, avendo espugnato nel primo turno a sorpresa il campo del Siena. Nello scorso campionato di Serie D i virgiliani hanno perso in volata la promozione tra i professionisti con il Como e ora saranno di nuovo impegnati in quarta serie.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Mantova, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due club sulle varie piattaforme tra Facebook, Twitter o Instagram.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA MANTOVA

Le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Pescara Mantova, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, match valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Pescara allenato da Luciano Zauri dovrebbe giocare con un 4-3-3 schierato con Kastrati; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Palmiero, Ventola, Busellato; Galano, Tumminello, Brunori. Risponderà il Mantova allenato da Lucio Brando con un 4-3-3 così schierato: Adorni: Serbouti, Aldrovandi, Carminati, Pavan; D’Iglio, Mazzotti, Giorgi; Guccione, Mascari, Scotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA