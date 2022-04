Diretta Pescara Milan Primavera/ Streaming video tv: solo per l’onore?

DIRETTA PESCARA MILAN PRIMAVERA: OSPITI NETTAMENTE FAVORITI

Pescara Milan Primavera, in diretta dal Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, si gioca alle ore 12.00 di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, perché sarà una partita valida per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1, altro turno infrasettimanale del torneo che sta marciando a ritmo molto alto verso il finale della stagione regolare. Classifica alla mano, la diretta di Pescara Milan Primavera dovrebbe vedere nettamente favoriti i rossoneri, ma con il rischio che la posta in palio serva a poco.

Il Pescara Primavera è infatti tristemente ultimo con soli 12 punti in classifica ed è già da tempo retrocesso. Può giocare solamente per l’orgoglio, come tutto sommato gli è riuscito sabato scorso, quando il Pescara ha perso per 2-3 contro la molto più quotata Atalanta. Da questo punto di vista, molto peggio è andata al Milan che ha perso per 1-4 in casa contro la Sampdoria: con 39 punti ormai i playoff sono un sogno di fatto svanito, anche se oggi dovrebbe arrivare una vittoria. Che cosa succederà in Pescara Milan Primavera?

DIRETTA PESCARA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia sul canale numero 60 del telecomando, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite applicazione o sito internet (www.sportitalia.com) della stessa emittente sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA MILAN PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pescara Milan Primavera. Schieriamo i padroni di casa abruzzesi di mister Pierluigi Iervese con il modulo 4-3-3: Servalli in porta; i quattro difensori davanti a lui Staver, Madonna, Scipioni e Longobardi; a centrocampo il terzetto formato da Kuqi e dai due Mehic, infine nel tridente offensivo potremmo ipotizzare Amore, Blanuta e Salvatore.

Nella risposta del Milan Primavera sarà importante verificare eventuali cambi dopo la batosta contro la Sampdoria nel modulo 4-3-3 di Federico Giunti: di base indichiamo comunque Desplanches in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Coubis, Stanga, Bosisio e Bozzolan; a centrocampo Di Gesù, Foglio e Gala; in attacco infine il tridente potrebbe vedere titolari Traorè, Nasti come prima punta e Capone.











