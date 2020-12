Diretta/ Pescara Monza (Serie B) streaming video e tv: I brianzoli ora ci credono

DIRETTA PESCARA MONZA: BOATENG E COMPAGNI ORA CI CREDONO!

Pescara Monza, in diretta dallo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Dopo un inizio di campionato difficile, dovuto probabilmente al salto in Serie B che il Monza ha ritrovato dopo 19 anni di attesa, i brianzoli sono riusciti a cambiare passo, vincendo in casa del Venezia e poi battendo in goleada l’Entella. Risultati importanti che hanno permesso al Monza di agganciare il settimo posto a braccetto con il Cittadella, ma non va dimenticato che la classifica della Serie B è molto corta e l’Empoli primo in classifica dista solo 5 lunghezze dai brianzoli. Il Pescara è invece terzultimo, sempre impelagato nella zona pericolante della classifica. Ma la formazione abruzzese ha messo in campo grinta e orgoglio nella sfida del turno infrasettimanale in casa del Pisa, strappando un punto in trasferta e soprattutto e soprattutto riuscendo a non subire reti per la seconda volta nelle ultime tre partite. Passi avanti ma la zona salvezza è ancora lontana 4 punti per la squadra allenata da Roberto Breda.

DIRETTA PESCARA MONZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Monza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA MONZA

Le probabili formazioni di Pescara Monza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Breda con un 3-5-1-1: Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Maistro, Valdifiori, Memushaj, Nzita; Galano; Ceter. Gli ospiti guidati in panchina da Cristian Brocchi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Machin; Maric, Mota Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Pescara e Monza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 4.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA