Diretta Pescara Monza, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Adriatico-Cornacchia per la dodicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PESCARA MONZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Vediamo quali sono le statistiche che precedono sul rettangolo verde la diretta di Pescara Monza, in questo modo capiremo meglio quali sono i trend che fanno le fortune o le sfortune delle due protagoniste di oggi. Il Pescara sta ritrovando fluidità e qualità nel possesso: 55% di possesso medio, 1,9 xG, 1,6 xA, e una precisione di passaggio dell’87%. Il 67% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali, con una grande efficacia in avvio (43% dei gol entro il 30’). Difensivamente, equilibrio (1,0 xGA, 9,1 tiri concessi a gara).

Il Monza arriva con un calcio pulito e aggressivo: 59% di possesso, 2,1 xG, 1,9 xA, e una media di 11,2 km percorsi per giocatore. Il 41% delle reti arriva da palla inattiva, segno di una squadra precisa e letale nei dettagli. Sul piano dei duelli, leggero vantaggio brianzolo (55% vinti), ma più falli tattici degli abruzzesi (17,0 contro 13,9). E con i numeri abbiamo fatto, ora rimanete su questa pagina perché il prossimo aggiornamento sarà per il commento live della diretta di Pescara Monza, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PESCARA MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli iscritti a LaB channel sulla piattaforma Amazon Prime Video non avranno alcun problema nel seguire la diretta Pescara Monza in streaming. Questo discorso è valido ovviamente anche per tutti coloro i quali fossero abbonati invece a DAZN.

PESCARA MONZA, I DELFINI SONO ANCORA ATTARDATI!

Comincia domenica 9 novembre 2025 alle ore 17:15 la diretta Pescara Monza. Presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia va in scena una sfida che vedrà protagoniste due società che si stanno dando da fare agli opposti della classifica quando siamo arrivati alla dodicesima giornata valevole per il campionato di Serie B 2025/2026.

Gli Abruzzesi continuano a dimostrare di avere parecchie difficoltà nel risalire la graduatoria ritrovandosi al momento al diciassettesimo posto con appena otto punti guadagnati dall’inizio dell’annata calcistica, al pari dal Mantova. I padroni di casa sono inoltre davanti soltanto a Spezia e Sampdoria, distanti un punto.

La cinquina rimediata di recente senza segnare nanche un gol in casa del Palermo ha fatto rumore per i Delfini che in settimana hanno pure pianta la scomparsa di mister Giovanni Galeone. I brianzoli stanno invece vivendo un ottimo periodo e sembrano aver dimenticato che cosa sia la sconfitta.

I biancorossi, superato il fanalino di coda Spezia di misura per 1 a 0 grazie al gol messo a segno da Ravanelli, puntano a prolungare ulteriormente la loro striscia di vittorie consecutive che dura da cinque incontri. In precedenza avevano invece pareggiato per 1 a 1 con l’Empoli riscattando così il KO col Padova.

DIRETTA PESCARA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Monza: il tecnico Vivarini dovrebbe scegliere di puntare ancora sul 3-5-1-1 stando alle indiscrezioni con Desplanches, Capellini, Giannini, Brosco, Letizia, Valzania, Dagasso, Squizzato, Corazza, Caligara e Di Nardo. Gli ospiti di mister Bianco sono attesi invece in campo col modulo 3-4-2-1 affidandosi a Thiam, Ravanelli, Carboni, Delli Carri, Birindelli, o Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi, Keita e Colpani alle spalle di Mota.

DIRETTA PESCARA MONZA, LE QUOTE

Le quote indicate per l’esito finale della diretta Pescara Monza propendono per gli ospiti come possibili favoriti. Se teniamo conto dei numeri proposti ad esempio da Sisal possiamo evidenziare che la vittoria dei padroni di casa viene pagata addirittura a 4.75, diventando il terzo punteggio più probabile. I brianzolo sono invece dati vincenti a solo 1.75 ed il pareggio è infine quotato a 3.40 per chi volesse puntare sull’x.